Grande explosão é reportada em cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia

Uma grande explosão atingiu uma rua na cidade russa de Belgorod, que fica do outro lado da fronteira com a Ucrânia, na noite de quinta-feira, mas não houve relatos iniciais de feridos, disseram autoridades locais.

O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou a imposição de estado de emergência e disse no Telegram que havia uma cratera medindo 20 metros de diâmetro em uma das principais ruas da cidade. Ele não disse qual era a causa.

Imagens de vídeo do local mostraram pilhas de concreto na rua, vários carros danificados e um prédio com janelas quebradas. Uma foto mostrou o que parecia ser um carro de cabeça para baixo no telhado de uma loja.

Belgorod é uma das várias regiões do sul da Rússia onde alvos como depósitos de combustível e munição foram abalados por explosões desde o início do que Moscou chama de sua “operação militar especial” na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Por David Ljunggren