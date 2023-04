“Starship” explode pouco depois depois de descolar com sucesso

O veículo com que a SpaceX quer levar humanos à Lua e a Marte explodiu durante o voo de teste poucos minutos depois de ter descolado pela primeira vez com sucesso de uma base no Texas.

Starship, um foguetão e nave espacial com 120 m de altura, é o maior alguma vez a descolar. O novo foguetão da NASA, o SLS, que voou pela primeira vez em novembro, tem 98 m, enquanto o lendário Saturn V, que propulsionou o programa espacial Apollo, que levou o Homem pela primeira – e até agora única – vez à Lua, tinha 111 m.

Apesar de se ter desintegrado, o primeiro voo de teste da Starship é considerado um sucesso porque permitirá coligir muitos dados para o desenvolvimento dos próximos protótipos.

O astronauta francês alinha pelo diapasão do sucesso da missão, afirmando na rede social Twitter para “Não se confundir um com falhanço”

Elon Musk, o multimilionário patrão da SpaceX felicitou toda a equipa pelo “sucesso” e promete um novo teste “nos próximos meses.