Petro vence 1º de Agosto e revalida título nacional

O Petro de Luanda conquistou hoje (quarta-feira), na capital do país, o Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, ao vencer o 1º de Agosto, por 91-78 , no quarto jogo da final, em play-off, a melhor de cinco, disputado no Pavilhão da Cidadela.

Ao intervalo, em que a partida foi pautada pelo equilíbrio, os campeões nacionais já detinham a vantagem mínima de 43-42 sobre o adversário.

No primeiro jogo, os “militares”, quartos classificados da edição anterior, surpreenderam com vitória de 76-71, enquanto que no segundo, os “petrolíferos” igualaram com triunfo de 90-71, adiantando-se no terceiro por 97-74.

Com esta proeza de 2023, o Petro de Luanda, orientado pelo brasileiro José Neto, obtém o seu 16º título nacional, contra 19º do 1º de Agosto, dirigido pelo técnico camaronês Lazare Adingono. Este é o “tetra” campeonato consecutivo para o Petro. VAB