Afinal, o iPhone 15 Pro pode ter botões físicos

Depois de meses de rumores de que a Apple trocaria o botão de volume físico e os botões ligar / desligar do iPhone 15 Pro deste ano, por substituições sofisticadas, afinal surgem agora outras notícias que contrariam esta tendência.

“A minha pesquisa mais recente indica que, devido a problemas técnicos não resolvidos antes de se avançar com a produção em massa, ambos os modelos de iPhone 15 Pro de última geração (Pro e Pro Max) não vão ter um botão criado em design digital e vão voltar ao botão físico tradicional”, afirma o conceituado analista da Apple, Ming-Chi Kuo.

Outro analista famoso, Jeff Pu, da Haitong Tech, também é da opinião que a marca da maçã vai manter os botões físicos tradicionais para os modelos do iPhone 15 Pro.

A solução que vinha a ser apontada passava por algo semelhante ao que vemos no botão home do iPhone 8 (embora não houvesse menção à mudança no iPhone 15 e iPhone 15 Plus). Em vez de botões mecânicos, um par de Taptic Engines geraria feedback tátil ao pressionar um botão. As imagens que iam chegando ao público pareciam confirmar essa mudança de design.

No seu comunicado, Kuo não fornece muitos detalhes sobre os “problemas técnicos não resolvidos” que levaram a Apple a remover o botão digital, mas diz que a mudança para botões físicos mais simples nesta fase não deve resultar em atrasos nos cronogramas de produção dos telefones. Tal não significa não significa que os botões mecânicos não possam vir a desaparecer nos próximos anos, mas não em 2023.

Em setembro, espera-se que a Apple revele a sua linha de smartphones iPhone 15. Como no ano passado, espera-se que a gama de 2023 consista em quatro modelos: o iPhone 15 básico, um iPhone 15 Max, um iPhone 15 Pro e um iPhone 15 Pro Max. Pode, ainda, haver um iPhone 15 Ultra, embora um relatório mais recente sugira que essa marca só deve surgir em 2024.

Por The Verge