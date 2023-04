Exxon declara “força maior” na interrupção de exportações de petróleo da Nigéria

Unidades da Exxon Mobil Corp. na Nigéria declararam força maior na interrupção de remessas de petróleo de vários terminais no país após uma ação industrial, disse um porta-voz de uma das empresas. Anunciou a agência Bloomberg.

Três unidades da empresa norte-americana declararam a medida, que lhes permite omitir obrigações contratuais devido a acontecimentos alheios à sua vontade, disse por email um porta-voz de uma dessas entidades, a Mobil Producing Nigeria Unlimited.

A Exxon está entre os maiores produtores de petróleo da Nigéria e o seu programa Qua Iboe está entre os maiores fluxos de exportação do país. A empresa bombeou mais de um quinto dos barris do país no ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A interrupção será um golpe para a Nigéria, cujo abastecimento de petróleo tem sido afectado por interrupções, incluindo roubo de oleodutos e sabotagem, por vários anos.

Às vezes, os comerciantes têm medo de comprar barris nigerianos por causa da preocupação de que as cargas não sejam carregadas conforme o planejado.

As entidades que declararam força maior foram a Esso Exploration and Production Nigeria Ltd., e a Esso Exploration and Production (Offshore East) Ltd. declararam a medida a partir dos seus respectivos terminais, disse o porta-voz.