Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos compram produtos petrolíferos russos com grandes descontos. Por que razão?

Enquanto a Rússia tenta contornar as sanções ocidentais impostas pela guerra na Ucrânia, vasculhando o mundo em busca de compradores para os seus produtos energéticos, ela encontra parceiros comerciais num lugar improvável: os petro-estados ricos em petróleo do Golfo Pérsico. Informou a agência de notícias Bloomberg.

Desde que as sanções ocidentais sobre a guerra na Ucrânia isolaram a Rússia de muitos de seus parceiros comerciais estabelecidos, empresas estatais na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos intervieram para aproveitar os preços com desconto para produtos russos, de acordo com executivos do setor de petróleo e analistas da indústria petrolífera.

Por causa dos limites de preço e outras sanções, o principal petróleo dos Urais da Rússia tem sido negociado com um desconto de mais de 30% em relação ao Brent de referência nos últimos meses.

Apesar das objeções dos Estados Unidos, os países do Golfo estão usando produtos russos com desconto no mercado interno, inclusive para fins de consumo e refinaria, e exportando os seus próprios barris a taxas de mercado internacional, aumentando assim os seus lucros.

Os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes Unidos, também se tornaram importantes centros de armazenamento e comércio de produtos energéticos russos que não podem ser facilmente transportados pelo mundo por causa da guerra.

A mudança contraintuitiva, na qual os países com as maiores reservas de petróleo do mundo são compradores ávidos por mais, é uma ilustração das consequências não intencionais das sanções ocidentais e outro exemplo da diminuição da influência dos EUA no Oriente Médio.

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram um importante centro de armazenamento e reexportação de produtos petrolíferos russos, enquanto alguns comerciantes estão fazendo bons negócios enviando cargas de Moscovo para outros destinos usando a nação do Golfo e o seu sistema financeiro como base.

As exportações de petróleo da Rússia para os Emirados Árabes Unidos mais do que triplicaram para um recorde de 60 milhões de barris no ano passado, de acordo com o provedor de dados de comodities Kpler. Por outro lado, as exportações de petróleo da Rússia para Singapura, outro importante centro comercial, aumentaram apenas 13%, para 26 milhões de barris em 2022, segundo Kpler.

A Rússia está a enviar 100.000 barris por dia para a Arábia Saudita, em comparação com praticamente nenhum antes da guerra. Isso equivaleria a mais de 36 milhões de barris por ano.

O petróleo russo agora representa mais de um em cada 10 barris do produto armazenado em Fujairah, o principal centro de armazenamento de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, perdendo apenas para o petróleo da Arábia Saudita, segundo a Argus Media, um provedor de dados do mercado.

As autoridades americanas argumentam que o comercio de petróleo Russo pelos países do Golfo ricos em petróleo prejudica os esforços ocidentais de apertar os fluxos de receita do Kremlin.

O subsecretário do Tesouro, Brian Nelson, visitou o Oriente Médio em fevereiro para tentar persuadir países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Turquia a aplicar sanções ocidentais contra a Rússia.

O comércio de petróleo é talvez o ponto mais sensível da crescente tensão bilateral entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos.

A Arábia Saudita está cada vez mais empenhada numa política energética nacionalista que tem precedência sobre as preocupações dos Estados Unidos.

A Arábia Saudita, Rússia e outros membros da OPEP+ anunciaram no início deste mês um corte na produção de petróleo com o objetivo de aumentar os preços, contrariando as objeções dos Estados Unidos de que preços mais altos ajudam a máquina de guerra russa.