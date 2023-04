São Tomé e Príncipe: escassez de pescado afecta pescadores

Se nada for feito o mais urgentemente, haverá nos próximos anos uma carência enorme de peixe no mar santomense. Para além da pesca ilegal com barcos de grande capacidade, as mudanças climáticas, estão a influir na escassez de pescado na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Há uma acentuada escassez de peixe nas águas marítimas de São Tomé e Príncipe. Os factores são diversos, alguns dos quais, prendem-se com alterações climáticas, pesca irresponsável e ilegal como confirma Albertino Pires dos Santos, técnico da ONG MARAPA que se dedica à preservação do pescado e do mar.

Albertino Santos: Nota-se alguma escassez de peixe. Estamos a falar de peixe de fundo, peixe residente, peixe demersal. Não dos peixes pelágicos, que esses vão e voltam.

Os pescadores têm a noção da falta de peixe, facto que tem diminuído os seus rendimentos.

Pescadores: Há falta de peixe. Antigamente era diferente.

Para evitar a situação, pretende-se criar áreas marinha protegidas, segundo Albertino Santos.

Albertino Santos: Estes pontos estão inseridos na futura área marinha protegida.

Serão criadas zonas sustentáveis para racionalizar a pesca e proteger as espécies pesqueiras, como avança Albertino Santos.

Albertino Santos: Na zona sustentável os pescadores continuarão a pescar com artes bem predefinidas.

Recentemente a ONG MARAPA, com o apoio da cooperação alemã, lançou ao fundo do mar, uma câmara para a captura das imagens que possam identificar zonas de maior e menor potencialidade de existência de peixe.