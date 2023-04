MINTTICS lança I Fórum sobre CiberSegurança

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS)anunciou, esta segunda-feira, em Luanda, a realização, a 10 de Maio do ano em curso, do I Fórum e Exposição sobre CiberSegurança.

Segundo o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, que falava em conferência de imprensa, o evento vai agregar peritos, especialistas, representantes de empresas públicas e privadas, com vista a discutir as estratégias de segurança das redes e sistemas de informação, visando aumentar as garantias de uma utilização livre, segura e eficiente do ciberespaço.

Mário de Oliveira admitiu a existência de uma realidade de insegurança e CiberCrime, nos diversos sectores, levando a concluir uma alta exposição de informação, face à situação, espera que o encontro ajude a congregar ideias para uma solução eficaz.

Neste quadro, o fórum vai centrar-se numa mesa redonda com o tema: A visão das entidades públicas sobre o impacto dos ataques cibernéticos na sua actividade, onde serão ainda debatidas a importância da legislação angolana no combate ao CiberCrime, o impacto da prevenção do CiberCrime e o centro de operações de segurança ao serviço da CiberSegurança do governo, empresas pública e privadas.

Conforme o ministro, nos dias de hoje a segurança cibernética constitui um elemento fundamental para economia nacional, proporcionando um bom ambiente para o investimento privado estrangeiro.

Durante o fórum vai ainda ser abordado a questão da instalação da Academia de CiberSegurança, a par das já existentes no Instituto de Telecomunicações (ITEL), com vista a certificação de jovens angolanos, recém licenciados neste sector.

Mário Oliveira referiu que não adianta haver leis e tecnologias sem quadros capazes de dar resposta à questão da segurança a nível do espaço cibernético nacional, por este motivo urge a instalação da Academia de CiberSegurança.

A CiberSegurança é a prática que protege computadores e servidores, dispositivos móveis, sistemas electrónicos, redes e dados contra ataques maliciosos, também chamada de segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações electrónicas, o termo é aplicável a uma variedade de contextos, desde negócios até computação móvel. ANM/VIC