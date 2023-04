G7 resistirá a “qualquer coação” no Estreito de Taiwan, diz funcionários dos EUA

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo das Sete nações ricas se levantarão contra “qualquer coação” ou esforço para mudar o status quo no Estreito de Taiwan, disse um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos aos repórteres em uma chamada na segunda-feira.

Os ministros, que estão reunidos na cidade turística japonesa de Karuizawa para três dias de conversações, discutiram longamente a China e a Coreia do Norte durante suas reuniões, disse essa autoridade.

Por Humeyra Pamuk