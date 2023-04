Dezesseis pessoas morrem em incêndio em prédio residencial em Dubai

Dezesseis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um incêndio em um prédio residencial em Dubai no sábado, disseram os jornais locais neste domingo citando a Defesa Civil de Dubai.

O incêndio envolveu o prédio de cinco andares no bairro de Al-Ras, uma das partes mais antigas de Dubai e lar de muitos trabalhadores imigrantes e comerciantes, no sábado à tarde, de acordo com o jornal The National, sediado em Abu Dhabi. A mídia local disse que o incêndio tinha sido extinto.

“As investigações preliminares mostraram que a falta de cumprimento das exigências de segurança e proteção do edifício causaram o incêndio”, disse o National, citando uma declaração da Defesa Civil.

Por Hatem Maher no Cairo e Nadine Awadalla em Dubai