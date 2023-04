UNITA defende promoção de cidadania comunitária

O secretário provincial da UNITA no Moxico, Afonso Dumba, incentivou, esta sexta-feira, no Luena, os militantes desta formação política a promoverem debates comunitários, com vista à promoção dos valores da cidadania.

O político falava durante o encerramento de um seminário de capacitação direccionado aos quadros desta formação, sobre questões sociais, políticas e administrativas, com duração de três dias.

Disse que há necessidade dos membros da direcção estabelecerem contactos permanentes com os cidadãos, para participação de forma activa na vida do país.

Uma das formas de exercer a cidadania, explicou, passa pelo cumprimento dos deveres, reivindicação dos direitos, bem como a fiscalização das acções do governo, denunciando actos passíveis de corrupção e nepotismo, para o progresso do país.

Exigiu aos seus militantes mais trabalho, comportamento íntegro, abnegação e determinação, para a concretização dos objectivos da formação política traçados para o presente ano. TC/YD