Petro iguala “play-offs“ do nacional de basquetebol

Petro de Luanda venceu, nesta sexta-feira, o 1.º de Agosto, por 90-71, no segundo jogo do “play-offs“ do Campeonato Nacional de basquetebol sénior masculino, empatando a sequência de cinco jogos (1-1).

Em desafio disputado no pavilhão da Cidadela, os campeões nacionais já venciam ao intervalo, por 56-45.

A partida registou as parciais de 36-21, 20-24, 15-16 e 19-10.

Milton Valente, do 1.º de Agosto, foi o melhor cestinha da partida, com 15 pontos, contra 14 de Childe Dundão, do Petro.

Na primeira ronda, o 1.º de Agosto venceu por 76-71.

A terceira partida disputa-se na próxima segunda-feira, no mesmo pavilhão.WR/MC