Quadros do Mirex destacam conquistas de Angola

Os participantes ao IX Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores (Mirex) destacaram, esta quinta-feira, em Luanda, as recentes conquistas de Angola na arena internacional, em particular os progressos alcançados no processo de pacificação de Estados e regiões em África.

No seu comunicado final, ressaltaram, igualmente, a abertura de novas rotas de cooperação política, técnica e económica na Ásia, assim como a consolidação e expansão dos laços bilaterais com países dos continentes americano e europeu.

Enfatizaram ainda o contributo de Angola no processo de integração regional e promoção do livre comércio, como vias para o desenvolvimento económico dos países africanos, de que é corolário a construção da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).

Os participantes consideraram, por outro lado, importantes as conquistas diplomáticas, o desempenho de Angola na presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e as iniciativas para a consolidação do seu pilar económico, a liderança da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) e a assumpção da presidência da Organização dos Estados de África Caraíbas e Pacífico (OEACP).

Sobre a política internacional, consideraram que as disputas geopolíticas na Europa e Ásia impactam negativamente na estrutura das relações internacionais, principalmente no sistema de segurança internacional, nas trocas comerciais e na economia mundial.

Recomendaram, por isso, os devidos ajustamentos na política externa e na diplomacia angolana face às eventuais alterações da ordem mundial, sem perder de vista a defesa do interesse nacional.

Noutro domínio, o Conselho instou a colocação das questões económicas, promoção das relações comerciais, o investimento directo e a transferência de tecnologia no centro do seu trabalho, bem como a capacitação permanente dos diplomatas.

Apelou a aposta na diplomacia pública e ao contínuo reforço da cooperação institucional, tendo defendido, por outro lado, a expansão da presença diplomática de Angola nas regiões de interesse estratégico, sempre que os recursos do país permitirem.

No domínio da diplomacia multilateral, defendeu o contínuo engajamento e compromisso de Angola com as organizações intergovernamentais de que é membro, por corresponder aos seus interesses estratégicos.

Defendeu a necessidade de inserção de quadros nacionais no funcionalismo público internacional, sobretudo nas organizações onde Angola está sub-representada, exortou a elaboração, sob liderança do MIREX, de uma “estratégia nacional de inserção

de quadros angolanos nas organizações internacionais”.

Ainda sobre a diáspora, o Conselho ressaltou o seu contributo na vida política, económica, social e cultural do país e a necessidade de garantir a sua protecção jurídica nos países de acolhimento, tendo recomendado o levantamento estatístico das comunidades

angolanas no exterior, identificação do estatuto social, situação migratória, laboral e familiar.

O encontro, que decorreu sob o lema “O MIREX e a Acção Diplomática no Actual Contexto Internacional:

Desafios e Perspectivas”, abordou, entre outras, as questões político-diplomáticas, estratégicas, administrativas, financeiras, patrimoniais e jurídico-legais e tomou decisões sobre as principais

questões relativas à actividade diplomática nas áreas geográficas cobertas pelas Embaixadas de Angola.

Abordou ainda sobre a organização e funcionamento das estruturas do Ministério das Relações Exteriores incluindo a política de quadros, valorização da carreira diplomática e apoio social; e sobre as comunidades angolanas no exterior. FMA