Polícia Nacional analisa em Ndalatando segurança ferroviária nos CFL

Especialistas das Unidades de Segurança de Objectivos Estratégicos (USOE) dos comandos provinciais de Luanda, Malanje e Cuanza Norte da Polícia Nacional estão reunidos, desde hoje, em Ndalatando, para analisar as medidas de prevenção e contenção à vandalização dos Caminhos de Ferro de Luanda (CFL).

No encontro de dois dias, os participantes vão avaliar o grau de cumprimento das acções desenvolvidas em cada uma das três províncias, por onde passa o CFL, no âmbito do cronograma sobre as medidas de prevenção e contenção à vandalização daquela infra-estrutura ferroviária.

Em declarações à imprensa, o chefe das operações do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional e porta-voz do encontro, Lázaro da Conceição, disse que a reunião destina-se a juntar as três províncias inseridas no traçado do CFL, para em conjunto diagnosticar os problemas associados à segurança do mesmo.

Referiu que a reunião acontece a poucos dias da realização da conferência nacional sobre segurança ferroviária, em Luanda, e é importante que se faça um encontro regional para a análise dos desafios à segurança ferroviária existentes no troço Luanda /Malanje.

Acrescentou que, a reunião de Ndalatando vai produzir subsídios que serão apresentados no fórum nacional, que vai debater a segurança nas três linhas ferroviárias do país, que são Luanda, Moçâmedes e Benguela.

De acordo com o responsável, a problemática dos danos causados pelo apedrejamento de locomotivas praticados, essencialmente, por menores, furtos de materiais de fixação das linhas e colhimentos de pessoas pelos comboios, constituem os principais desafios à segurança dos CFL, no troço Luanda/Malanje.

Acrescentou que essas acções têm sido reprimidas com medidas de patrulhamentos às infra-estruturas e campanhas de sensibilização às comunidades que vivem ao redor da linha, para que tenham atenção durante a travessia.

Sublinhou que a vandalização das locomotivas e furtos de fixadores de linha, para serem comercializados em casas de pesagem de materiais ferrosos, provocam prejuízos avultados ao Estado e colocam em risco a segurança da circulação de comboios.

Já, os colhimentos têm causado luto e dor em muitas famílias, uma situação que urge ser evitada.

Participam no encontro os chefes dos departamentos de Segurança Pública e Operações (DPSPO), Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), Informações Policiais (DINFOP) e os comandantes das Unidades de Segurança de Objectivos Estratégicos (USOE) dos comandos provinciais de Luanda, Malanje e Cuanza Norte da Policia Nacional. DS