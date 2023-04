Campanha atribui 120 bilhetes de identidade em Cacuaco

Pelo menos cento e vinte cidadãos do bairro Paraíso, município de Cacuaco, em Luanda, já adquiriam o Bilhete de identidade (BI), no âmbito da campanha de registo civil gratuito, iniciada segunda-feira (10), na localidade, soube hoje, quinta-feira, a ANGOP.

O bairro Paraíso conta com mais de 30 mil habitantes, sendo que grande parte não possui o BI, de acordo com a administração local.

Segundo a técnica do Ministério da Justiça, Sandra Solange, a campanha, que termina sexta-feira, regista uma grande adesão, uma vez que muitos habitantes da referida localidade está a adquirir o BI pela primeira vez.

“Queremos registar um grande número de cidadãos, mas estamos limitados pelo reduzido quadro técnico no local”, referiu.

Na localidade foram cadastrados, igualmente no mesmo período, 70 mototaxistas, por oficiais do Ministério do Interior.

De acordo com do técnico da direcção do Tráfico e Mobilidade, Carlos Silva, é preciso uma maior sensibilização dos mototaxistas sobre a importa da legalização do meio de trabalho, para que possa exercer a profissão sem nenhum constrangimento.

“Essa é uma actividade que os operadores ignoram a importância da legalização, mesmo sendo um instrumento de trabalho”, salientou.

Os habitantes do bairro Paraíso estão a beneficiar, igualmente, de consultas grautitas em diversas especialidades.

Os serviços foram instalados temporariamente, no quadro da visita de constatação do governador de Luanda, Manuel Homem, que decorre desde segunda-feira até sexta-feira, em várias obras de impacto social do município de Cacuaco.Dif/AC/ASS