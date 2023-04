Copo meio cheio sobre crescimento global e desinflação

Os mercados de ações parecem determinados a ver um copo meio cheio na avaliação do crescimento nebuloso e das perspectivas de inflação, com as principais bolsas subindo novamente na terça-feira, à medida que a leitura crítica dos preços ao consumidor de março nos EUA se aproxima.

Se, como muitos sugerem, as ações agora estão sendo negociadas mais com base no crescimento económico do que com os sinais das taxas de juros, então o relatório de emprego da semana passada nos EUA tinha muito a comemorar – com crescimento de empregos contido junto com o menor ganho salarial anual desde 2021.

A recuperação do S&P500 na segunda-feira com um fecho positivo refletiu parte desse otimismo. Os futuros subiram ligeiramente novamente na terça-feira, com os índices europeus e japoneses subindo também.

E embora o relatório de empregos tenha reforçado as expectativas para um último aumento da taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês, a leitura da inflação de quarta-feira deve encorajar aqueles que vêm o fim dos aumentos das taxas de juro num futuro próximo.

Após a crise dos bancos regionais dos EUA no mês passado, outro possível relatório importante na terça-feira é a pesquisa de sentimento das pequenas empresas do mês passado – uma vez que as empresas menores teriam sido as mais afetadas por quaisquer mudanças nas condições de empréstimo.

O World Economic Outlook atualizado do Fundo Monetário Internacional também deve ser divulgado esta terça-feira, durante a reunião em curso de primavera do Fundo e do Banco Mundial em Washington.

O quadro de desinflação foi encorajado em todo o mundo na terça-feira, quando a inflação dos preços ao consumidor na China atingiu a mínima de 18 meses no mês passado e o declínio anual nos preços das fábricas se acelerou. Os números estimularam especulações de mais estímulos monetários e fiscais por parte das autoridades chinesas.

As tensões geopolíticas persistiram apesar do fim formal de três dias de exercícios militares chineses que simularam um bloqueio a Taiwan – com aeronaves e navios da China permanecendo próximos à ilha.

O tema do dinheiro mais fácil se espalhou pela Ásia. O banco central da Coréia do Sul manteve as suas taxas de juros estáveis novamente, enquanto o novo governador do banco central do Japão, Kazuo Ueda, insistiu que a política monetária ultra frouxa do Banco do Japão continua apropriada.