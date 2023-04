Angola: PGR confirma processos envolvendo Presidentes do Tribunal de Contas e do Tribunal Supremo

O procurador-geral da República, Hélder Pitta Groz, confirmou, esta terça-feira, em Luanda, o andamento dos processos de suspeitas de corrupção em que estão envolvidos a ex-presidente do Tribunal de Contas (TC), Exalgina Gamboa, e o presidente do Tribunal Supremo (TS), Joel Leonardo.

Pitta Groz falava à margem da cerimónia de abertura do III Curso de Capacitação para Sub-procuradores-gerais da República, que conta com a participação de quadros da magistratura do Ministério Público da Guiné-Bissau e de Moçambique.

O magistrado assegurou que, na devida altura, serão conhecidos os resultados dos processos.

“Os processos estão a decorrer normalmente, o trabalho está sendo feito e, na devida altura, teremos os resultados. Não posso entrar em detalhes, porque são processos que estão em segredo de justiça, mas o trabalho está a ser feito”, aclarou.

A ex-presidente do Tribunal de Contas (TC), Exalgina Gamboa, foi constituída arguida por suspeitas de crimes de peculato, extorsão e corrupção pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no dia 28 de Fevereiro do ano em curso.

Já o juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, tem sido acusado de estar alegadamente envolvido em actos de corrupção, nepotismo e má gestão do órgão, o que levou a PGR a efectuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior de Magistratura.