Ministra das Finanças nas reuniões de “Bretton Woods”

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, está em Washington,DC, Estados Unidos da América, onde participa, a partir desta segunda-feira até domingo, nas reuniões de Primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI).

A frente da delegação angolana, Vera Daves deverá manter também encontros com executivos de bancos e da alta finança.

Neste ano, as reuniões da Primavera decorrem sob lema “Reformulando o Desenvolvimento para uma Nova Era”.

De acordo com a agenda, Angola participa em diferentes sessões e reuniões ao mais alto nível, dirigidas aos ministros e governadores dos bancos centrais de todo o mundo, além de audiências e encontros com executivos de bancos internacionais e responsáveis de várias instituições de Bretton Woods.

O grupo vai analisar a conjuntura macroeconómica internacional e tratar de questões concretas relacionadas com a situação regional africana, de um modo geral, e a angolana, em particular.

As reuniões de Primavera junta governadores do grupo Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), além de congregar autoridades de bancos centrais, ministros das Finanças e Desenvolvimento, executivos do sector privado, representantes de organizações da sociedade civil, e membros de círculos académicos.

Até domingo, 16, os participantes vão abordar temas que geram preocupação em todo mundo, como as perspectivas económicas mundiais, a questão da pobreza, desenvolvimento económico e a eficácia das ajudas.

Integram a delegação angolana, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano, o secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República, Issac dos Anjos, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano, além de outros responsáveis e técnicos de departamentos ministeriais e institutos públicos.