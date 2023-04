Angola: Palácio de Ferro acolhe primeira edição do Festival Nacional de Jazz

A primeira edição do Festival Nacional de Jazz, denominado “Angojazz”, foi aberto, esta segunda-feira, no Palácio de Ferro, em Luanda, pelo mentor do projecto, Dimbo Makiesse.

Em declarações à ANGOP, Dimbo Makiesse informou que vai decorrer durante uma semana, com a participação de mais de 65 artistas nacionais.

O programa do evento reserva, para os primeiros quatro dias, oficinas para passagem de experiências e concertos nos restantes dias.

Conforme o responsável, para as oficinas estão confirmadas a presença do saxofonista belga, Julien Hucq, do percussionista brasileiro, Landão Jessé, e do artista plástico norte-americano, Ryan Daniels, bem como dos angolanos Dodó Miranda, Filipe Mukenga, Hugo Bass, Dimbo Makiesse e Guilherme Mampuya.

Dimbo Makiesse salientou que com o evento visa valorizar as raízes angolanas como cultura, línguas, danças, batuques, marimba, bem como influenciar os novos talentos.

De acordo com Dimbo Makiesse, pretende-se, igualmente, apoiar a luta pela expansão do jazz em Angola.

Apelou aos amantes do jazz para ajudar a reunir artistas de diferentes pontos do país, para que haja um representante de cada província, quer sejam músicos, como artistas de outras expressões, pintores, dançarinos e poetas.

Para o encerramento, estão programadas as actuações da banda Angojazz, Brass Band, CCB, Corimba, Tuapandula Singers, Diana Kabango, Os Peregrinos, Trio Convergente, Gari Sinedima, Jay Lourenzo, Melvi Lumbungululo, entre outras atracções.

Sobre as presenças dos palestrantes, disse que Filipe Mukenga vai partilhar a sua experiência com artistas da nova geração, mostrando caminhos e métodos que ajudem no processo de aprendizagem e superação.

Por sua vez, Dodó Miranda, um dos nomes que sempre defendeu a música jazz, vai partilhar a sua experiência sobre conceitos e produção de jazz a nível nacional, enquanto Ryan Daniels abordará o processo criativo, a arte da xilogravura, culminando com um exercício em que os participantes vão produzir trabalhos de gravura, com o processo de impressão de originais.

Landão Jessé, líder do projecto “Drum Ubuntu”, partilhará a introdução de jazz na Bossa Nova e samba. O artista brasileiro vai explicar como conseguiram encaixar o jazz, de uma forma exponencial, na harmonia e ritmo do samba e outros estilos.

Julien Hucq, que esteve no país em Dezembro do ano passado, volta a partilhar experiência com os artistas angolanos de forma virtual.