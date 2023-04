Angola qualifica-se para africano de basquetebol adaptado

A Selecção Nacional de basquetebol em cadeira de rodas qualificou-se, neste domingo, para os primeiros Para-Jogos Africanos, a disputar-se de 2 a 13 de Setembro próximo, no Ghana.

A qualificação foi obtida após vitória expressiva sobre a Zâmbia, por 103-15, na última jornada do Zonal de apuramento, que decorre em Joanesburgo, África do Sul.

A equipa nacional, liderada pelo técnico Moniz Marques, dominou o encontro, vencendo os quatro períodos do jogo em 37-02, 61-06, 81-10 e 103-15.

Moniz Marques, selecionador nacional, afirmou que o primeiro objetivo foi cumprido com a qualificação aos Para-Jogos Africanos de Setembro, no Ghana, e com uma selecção completamente renovada.

Em mais de 15 anos, Angola perde pela primeira vez com a África do Sul por menos de cinco pontos de diferença, 41-45, sendo isso demonstrativo de que o trabalho desenvolvido está no caminho certo.

Para o selecionador, o desafio contra a África do Sul, país com outro nível de organização, infraestrutura e competitivo, o resultado serviu para tirar lições sobre o que poderá ser Angola em curto ou médio prazo.

Apesar do resultado equilibrado, Moniz Marques reconheceu ter defrontado um adversário em renovação com jogadores de Sub-23, alertando para que não se levante tão alto a fasquia.

Afirmou ter ficado com a sensação de que o conjunto está em boa fase de construção, visando chegar ao nível dos grandes do continente africano e citou Marrocos, Argélia, África do Sul, Egipto e Tunísia como exemplo.