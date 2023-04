Presidente Buhari elogia empenho de Angola na pacificação de África

O Presidente da República Federal da Nigéria, Muhammadu Buhari, elogiou hoje, quinta-feira, a dedicação de Angola na pacificação dos países da África Central e dos Grandes Lagos, condição importante para a prosperidade dos seus povos.

O Presidente Muhammadu Buhari falou durante uma audiência concedida ao embaixador de Angola na Nigéria, Eustáquio Januário Quibato, que termina a sua missão de oito anos neste país africano.

“Tenho recebido referências positivas de Angola e do seu Estadista, no seu esforço de pacificação de África. Uma dedicação que muito estimamos”, declarou o Presidente da Nigéria.

Na audiência realizada na vila presidencial de Aso Rock, o estadista nigeriano qualificou o trabalho desenvolvido pelo diplomata angolano como sendo de excelência em prol da concertação política, diplomática e no incentivo às trocas comerciais.

Durante a audiência, presenciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros nigeriano, Geoffrey Onyeama, o embaixador apresentou ao Presidente Buhari o balanço da sua missão na Nigéria no quadro bilateral e multilateral e louvou o trabalho do Estadista na recuperação económica e no combate ao terrorismo.

O Presidente Muhammadu Buhari distinguiu o embaixador angolano, com um brasão especial que leva a sua assinatura, como reconhecimento da excelência do trabalho e das relações bilaterais.

O diplomata angolano já se despediu dos Presidentes Mohamed Bazoum, do Níger, e Patrice Talon, do Benin. OHA/ADR