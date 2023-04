Quatro crianças assassinadas com machado num jardim infantil no Brasil

No Brasil, quatro crianças foram mortas nesta quarta-feira, 5, em Blumenau, no Estado de Santa Catarina, por um homem de 25 anos que entrou num jardim infantil e atacou as crianças cum um machado.

Outras quatro crianças ficaram feridas e estão internadas.

De seguida o agressor entregou-se à polícia e desconhece-se o motivo da agressão, mas, segundo a Polícia Civil, o suspeito já teve problemas com a justiça por porte de drogas, lesão e dano.

O Presidente Lula da Silva já reagiu dizendo que “não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais num ato de violência contra crianças inocentes e indefesas”.

Ele acrescentou ser “inaceitável, um comportamento, um acto absurdo de ódio e covardia como este.”

O ataque ocorre menos de 10 dias de um aluno adolescente ter assassinado uma professora com golpes de faca e ferido outras três numa escola em São Paulo.

Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.