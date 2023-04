Planageo está quase concluído – Mirempet

A elaboração do Plano Nacional de Geologia (Planageo) está praticamente concluída, faltando apenas mapear uma parte das províncias da Lunda Norte, Moxico e Lunda Sul (região leste de Angola), assegurou esta quarta-feira, em Luanda, o secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jânio Victor.

Em declarações à imprensa, à margem da primeira edição da mesa redonda sobre “A mulher na indústria mineira angolana”, o dirigente deu a conhecer que o Instituto Nacional de Geologia e a empresa chinesa Citic já estão a elaborar o cronograma de trabalho para concluir os estudos geológicos nessas províncias.

Na ocasião, apontou a elaboração de mapas geológicos, que retratam a realidade geológica das províncias do Cuando Cubango, Cunene, Namibe, Benguela, Huambo, Bié, Cabinda, Zaire, Uíge, Cuanza Norte, Bengo, Luanda, uma parte da Lunda Norte e Lunda Sul como um dos resultados alcançados com a implementação do Planageo.

Destacou, igualmente, que este plano permitiu a formação de técnicos, assim como a instalação de vários laboratórios em Luanda, Huíla e Lunda Sul, para além de produzir cartas geológicas e geoquímicas mais detalhadas.

Esclareceu que o Planageo permite dar indícios ou probabilidades da existência de minerais numa determinada área, um processo deve ser seguido de um estudo de prospecção mais aprofundado.

Segundo Jânio Victor, esses resultados são de crucial importância para os empresários que pretendam investir nesta área, minimizando os riscos dos investimentos.

Lançado em Maio de 2014, o Planageo visa fazer um levantamento científico do potencial mineral e geológico angolano, assim como atrair mais investidores no sector minério. QCB/AC