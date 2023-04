João Lourenço defende reforço da cooperação com Senegal

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, defendeu a necessidade do contínuo aprofundamento das relações de amizade e de cooperação entre as repúblicas de Angola e do Senegal.

João Lourenço endereçou, na última terça-feira, uma mensagem ao Presidente do Senegal, Macky Sall, a felicitá-lo pelo sexagésimo-terceiro aniversário da independência deste país africano, assinalado a 4 de Abril.

Na missiva, o Chefe de Estado manifesta a convicção de que as relações entre os dois países “podem, pelo seu potencial a todos os níveis, desempenhar um papel impulsionador do desenvolvimento do nosso continente, com reflexos positivos bastante significativos nas economias de Angola e do Senegal”.

A 4 de Abril de 1960, o Senegal assinou com a França o acordo de transferência de poder. Por isso, esta data foi escolhida como dia da independência. OHA/ADR