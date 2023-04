Petro encurta passe para a final do nacional de basquetebol

A equipa sénior masculina de basquetebol do Petro de Luanda venceu hoje, terça-feira, no pavilhão da Cidadela, o Vila Clotilde, por 102-66 no segundo jogo da meia-final em “play-off”, a melhor de cinco.

O triunfo desta noite deixa o Petro mais perto da final. Basta que vença o desafio seguinte.

Damian Hollis, o norte-americano ao serviço do emblema “tricolor”, hoje esteve em destaque ao anotar 21 pontos, três assistências e dois ressaltos.

Na primeira partida, disputada domingo último, o Petro também venceu por 129-74, em Carlos Morais em grande, com 21 pontos anotados.

O terceiro jogo está marcado para quinta-feira próxima e em caso de triunfo qualifica-se para a final com o vencedor do play off entre 1º de Agosto e Interclube.WR/MC