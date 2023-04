Finlândia é oficialmente Estado-membro da NATO

A Finlândia já é o 31.º Estado-membro da Aliança Atlântica, tendo a sua adesão sido oficializada, esta terça-feira (04.04), em Bruxelas.

A Finlândia já é o 31.º Estado-membro da NATO e a adesão foi oficializada, esta terça-feira (04.04), com a entrega da documentação pelo secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Antony Blinken.

“Com a entrega destes documentos, declaramos a Finlândia o 31.º Estado-membro da Aliança [Atlântica]”, disse Blinken durante a cerimónia no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica, onde foi içada pela primeira vez a bandeira do país nórdico ao lado das bandeiras dos outros Estados-membros.

Finland NATO Beitritt MitgliedFinland NATO Beitritt Mitglied

A Finlândia já é o 31.º Estado-membro da NATOFoto: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

A entrada da Finlândia na Aliança foi a mais rápida na história moderna da organização, lembrou, esta manhã, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

A Finlândia e a Suécia solicitaram a adesão à NATO após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a Hungria e a Turquia ainda não ratificaram a adesão da Suécia.

“Agora que somos membros da NATO, temos uma tarefa muito importante: entregar o instrumento de ratificação da Suécia”, ressaltou a Blinken o ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Pekka Haavisto.

A adesão oficial de Helsínquia realiza-se no mesmo dia em que a NATO celebra 74 anos de existência.

Fazem parte da NATO Portugal, Estados Unidos da América, França, Alemanha, Reino Unido, Turquia, Albânia, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Checa, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia e agora a Finlândia.

Por Lusa/EFE