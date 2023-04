MIREX prepara reunião da Comissão Mista em Brasília

O grupo técnico do Ministério Angolano das Relações Exteriores (MIREX) encontra-se em Brasília, capital Federal do Brasil, desde sábado, para preparar a reunião da Comissão Mista Angola/Brasil, que se realiza no dia 05 de Abril

Encabeçado pelo embaixador Felisberto Martins, a equipa técnica manteve, sábado, encontro de trabalho com os diplomatas da Embaixada de Angola no Brasil, com quem abordou aspectos ligados à organização da Comissão Mista, um evento considerado de importante.

A reunião, que deverá culminar com a assinatura de alguns Acordos e Memorandos de Entendimento nos mais variados domínios, é aguardada com bastante expectativa porquanto marcará o reinício de uma nova era nas relações de cooperação entre os dois países.

De acordo com uma nota de imprensa da Embaixada de Angola no Brasil a que a ANGOP teve acesso, este domingo, o ministro da Relações Exteriores de Angola, Téte António, deverá escalar terça-feira próxima a cidade de Brasília para chefiar a delegação angolana.

Integram a referida delegação altos responsáveis do MIREX, dos ministérios do Interior, dos Transportes, da Agricultura e Florestas, das Finanças, da Saúde, da Cultura e Turismo, da Economia e Planeamento.

A cooperação entre Angola e o Brasil começou a desenhar-se no dia 11 de Junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica.

No âmbito desse acordo, os dois países desenvolveram a cooperação nas áreas da defesa, saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, desporto, estatística e agricultura.

Angola e o Brasil têm, igualmente, trabalhado para o reforço e aprofundamento do seu relacionamento no âmbito da CPLP, com realce para as questões dos acordos de mobilidade, facilitação de investimento e da dupla tributação.NE