Inauguração de infra-estruturas marca comemorações do “04 de Abril”

As comemorações do 04 de Abril, dia da Paz e Reconciliação Nacional em Angola, serão marcadas, a nível do Huambo, com a inauguração de infra-estruturas sociais no município da Caála, palco do acto provincial.

Trata-se de uma escola de 12 salas de aula, outra de quatro, ambas localizadas na sede municipal, e uma central térmica de fornecimento de energia eléctrica à comuna da Catata, executados no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Os referidos projectos, cuja entrada em funcionamento vai contribuir na melhoria das condições de vida da população da municipalidade, custaram mais de 200 milhões de kwanzas aos cofres do Estado.

Ainda no quadro da jornada comemorativa do 04 de Abril, que decorre sob o lema: “21 anos de paz – construindo uma Angola melhor”, será reinaugurado, na Caála, o cemitério municipal que foi ampliado também no quadro da implementação do PIIM, com um orçamento na ordem dos Kz 12 milhões.

Em declarações à ANGOP, neste domingo, o administrador municipal, Ruben Isaías Etome, considerou de satisfatório o nível de execução do plano, cujas acções têm contribuído na melhoria da das condições de vida das populações do município, com destaque para a redução efectiva das assimetrias sociais nas comunidades.

No município da Caála, um dos 11 da província do Huambo, estão inscritos, no âmbito do PIIM, uma iniciava do Governo aprovado em 2019, 33 projectos, dos quais 17 de investimento público e 16 de aquisições de bens e serviços diversos, sendo que 26 já foram concluídos.

A implementação do plano, naquela região, conta com uma carteira global de financiamento avaliada em dois mil milhões de Kwanzas, sendo que destes, já foram disponibilizados mil milhões e 500 mil Kwanzas.

Entre os concluídos, destacam-se a resselagem de 8.5 quilómetros de estrada, sendo dois na sede municipal, três na vila comunal da Calenga, dois da Cuima e um quilómetro na da Catata.

Constam ainda nesta lista, a construção dos centros de spaúde das comunas da Catata, Cuima e Calenga, a ampliação e o melhoramento da via de acesso do cemitério municipal, assim como a aquisição de meios de saneamento básico e grupos geradores de produção eléctrica.

Estão em curso, desde finais do ano passado, a nível da sede municipal, as obras de resselagem de outros de 8.5 quilómetros de estradas, duas unidades escolares (uma de cinco salas e outra de 12 turmas), uma quadra desportiva e o palácio do administrador.

No presente ano, o PIIM registou a inserção de três novos projectos que estavam a ser executados, desde 2014, no âmbito do Programa de Investimento Público.

Munícipes envolvem-se na limpeza da cidade da Caála

Para saudar o dia da paz e reconciliação Nacional em Angola, mais de 300 cidadãos do município da Caála participaram de uma campanha de limpeza nas artérias da sede municipal e arredores.

A actividade, uma iniciativa da Administração Local, foi realizada, de forma simultânea, nas vilas das comunas da Catata, Cuima e Calenga, com o objectivo de melhorar o saneamento básico.

A Paz que Angola vive, há 21 anos, é fruto do memorando de entendimento assinado entre o Governo angolano e a UNITA, a 4 de Abril de 2002, na cidade do Luena, província do Moxico. LT/VKY/NE