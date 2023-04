OPEP+ anuncia redução de um milhão de barris de petróleo por dia com novo risco de inflação

A Opep+ anunciou um corte surpresa na produção de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia, abandonando as garantias anteriores de que manteria a oferta estável e representando um novo risco para a economia global.

É uma redução significativa para um mercado onde – apesar das recentes flutuações de preços – a oferta parecia apertada no final do ano. Os contratos futuros de petróleo bruto não estavam a ser negociados quando o corte foi anunciado no domingo, 2 de abril, mas a inevitável reação dos preços de petróleo pode aumentar as pressões inflacionárias em todo o mundo, forçando os bancos centrais a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, dificultando o crescimento econômico.

A Arábia Saudita liderou a decisão com uma redução de 500.000 barris por dia. Outros membros, incluindo Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Argélia, seguiram o exemplo, enquanto a Rússia disse que o corte de produção que estava implementando de março a junho continuaria até o final de 2023.

O movimento surpresa pode mais uma vez aumentar as tensões entre os EUA e a Arábia Saudita, um parceiro regional estratégico, cuja relação com o governo do presidente Joe Biden tem sido tensa. A Casa Branca disse que os novos cortes foram imprudentes.

O impacto inicial dos cortes, a partir do próximo mês, somará cerca de 1,1 milhão de barris por dia. A partir de julho, devido à extensão do aperto de oferta existente na Rússia, haverá cerca de 1,6 milhão de barris por dia a menos de petróleo no mercado do que o esperado anteriormente. A Rússia inicialmente decidiu cortar a produção em março em retaliação às sanções ocidentais impostas pela invasão da Ucrânia.

A Arábia Saudita disse no domingo que os cortes eram uma “medida de precaução destinada a apoiar a estabilidade do mercado de petróleo”.

As relações entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos estão tensas desde o ano passado, quando os esforços da Casa Branca para persuadir o reino a bombear mais petróleo falharam.

Biden fez uma polêmica viagem à região em julho passado, mas voltou sem compromissos de produção. Em outubro, quando a OPEP+ fez um corte surpresa de cerca de 2 milhões de barris por dia poucas semanas antes das eleições de meio de mandato nos EUA, Biden prometeu que haveria “consequências” para a Arábia Saudita, mas o governo americano não foi adiante.

No domingo, a Casa Branca disse que a decisão da OPEP+ de cortar a produção de petróleo não era aconselhável nas atuais condições do mercado. O governo Biden também disse que os EUA trabalharão com os produtores e consumidores para se concentrar nos preços da gasolina para os americanos.

A medida no domingo – anunciada um dia antes, quando o Comité da OPEP+ se reunirá na segunda-feira – foi uma forma inédita de decidir a política do grupo, que teve de se adaptar nos últimos anos primeiro ao choque da pandemia do Covid e agora a guerra na Ucrânia e as consequências das sanções.

Até sexta-feira, os delegados da OPEP+ haviam indicado que não havia intenção de mudar os limites de produção. A decisão de domingo surpreendeu os mercados. Todos os traders e analistas consultados na semana passada pela Bloomberg não previram nenhuma mudança.

O petróleo bruto caiu para uma baixa de 15 meses no mês passado devido à turbulência causada pela crise bancária, mas os preços recuperaram quando a situação deu sinais de estabilização. O petróleo Brent, a referência internacional (ver Portal de Angola 1 de Abril), fechou sexta-feira a pouco menos de $ 80 o barril, 14% acima do mínimo de março.

Mas isso pode não ser suficiente para o grupo. Em outubro, a última vez que fez um corte maciço que surpreendeu os consumidores, o ministro de Estado de Recursos Petrolíferos da Nigéria, Timipre Sylva, disse que o grupo “quer preços em torno de US$ 90”.

Por seu lado, a Arábia Saudita está a embarcar numa onda de gastos maciços na casa dos trilhões de dólares para transformar a sua economia num centro turístico e num centro global de logística e negócios. Embora grande parte desse gasto seja impulsionado por alguns fundos soberanos que podem não beneficiar diretamente dos preços mais altos do petróleo, funcionários do governo disseram que usarão os superávits para ajudar a acelerar o investimento doméstico.