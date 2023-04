Botswana testa a parceria com a De Beers ao comprar participações na Gem Trader. É o fim de uma era?

Botswana vai adquirir uma participação de 24% das acções do comerciante belga de pedras preciosas HB Antwerp, num negócio que pode desafiar a parceria de 50 anos do país da África Austral com a De Beers. Anunciou a agência Bloomberg.

Como parte do acordo anunciado pelo presidente do Botswana Mokgweetsi Masisi, a negociante estatal de gemas do Botswana, Okavango Diamond Co., receberá preços de pedras polidas em vez de preços de diamante em bruto, ao longo de um contrato de fornecimento de cinco anos com a HB Antwerp para algumas das suas vendas. A nova abordagem poderia potencialmente gerar mais receitas para o governo do que o método tradicional da De Beers de vender pedras brutas e não polidas.

A De Beers e Botswana são proprietárias conjuntas da Debswana, que extrai quase todos os diamantes do país, o maior produtor mundial em valor. Em fevereiro, Masisi disse num comício que o Botswana quer uma parcela maior da receita da parceria com a De Beers. Masisi já havia ameaçado desistir das negociações com a De Beers, que é uma unidade da Anglo American Plc.

“Hoje marca o início de uma nova era na história dos diamantes de Botswana quando começarmos esta jornada com a HB Antwerp”, disse Masisi nos escritórios da empresa belga na capital de Botswana, Gaborone. “Esta parceria tem o potencial de mudar o jogo.”

Além dos preços mais altos, a HB Antwerp diz que os seus métodos permitem que as origens de cada diamante sejam rastreadas. Isso poderia encorajar os consumidores a pagar um prêmio, já que Botswana é politicamente estável e suas gemas são amplamente extraídas usando métodos mecanizados. Os diamantes em outras partes do mundo são frequentemente extraídos em condições perigosas por mineiros de pequena escala e, em alguns casos, o produto das vendas foi usado para financiar conflitos.