PR condecora diversas personalidades

Diversas personalidades angolanas, que se destacaram no processo de conquista da Independência Nacional, da paz, democracia e reconciliação nacional, serão condecoradas, em Luanda, pelo Presidente da República, João Lourenço.

De acordo com a página oficial da Presidência da República no Facebook, os contemplados serão condecorados com a Ordem da Paz e Concórdia, Ordem do Mérito Civil, Ordem dos Combatentes da Liberdade, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Policial, Ordem do Mérito Civil e Ordem da Independência.

Eis a seguir a lista completa dos contemplados:

Ordem da Paz e Concórdia, 1.º Grau:

1. António Jacinto do Amaral Martins (Título Póstumo)

2. Joaquim Kapango (Título Póstumo)

3. José Mateus Vieira da Graça “Luandino Vieira”

4. Paulo Teixeira Jorge (Título Póstumo)

5. Roberto António Victor Francisco de Almeida

6. Abel Epalanga Chivukuvuku

7. Adérito Belmiro Correia (Título Póstumo)

8. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas

9. Rui de Carvalho

10. Silva e Sousa

11. União dos Escritores Angolanos

12. Vicente Pinto de Andrade

13. Alberto Correia Neto

14. Aldemiro Vaz da Conceição

15. Arlindo do Carmo Pires Barbeitos (Título Póstumo)

16. Augusto Kiala Bengue

17. Boaventura da Silva Cardoso

18. Carlos Alberto Pereira Van-Dúnem (Título Póstumo)

19. Celeste Elavoco David Adolfo

20. Cornélio Caley

21. Cristiano Augusto André

22. Cristóvão Evaristo Mucuato (Miúdo)

23. Amadeu Amorim

24. Anália da Victória Pereira Simeão (Título Póstumo)

25. André Mingas (Título Póstumo)

26. António Bento Bembe

27. Francisco Símons (Título Póstumo)

28. Isaías Henriques N´gola Samakuva

29. Lucas Mbengui Ngonda

30. Manuel Pedro Pacavira (Título Póstumo)

31. Margarida Chimuco Tomás

32. Miraldina Olga Marcos Jamba

33. Nobre Pereira Ferreira Dias

34. Ismael Gaspar Martins

35. Jaime Gaspar Cohen

36. João Fialho da Costa (Título Póstumo)

37. João Lopes Teixeira

38. Joel Pessoa

39. Johnny Eduardo Pinnock (Título Póstumo)

40. José de Assunção Alberto NDele (Título Póstumo)

41. José Manuel Lisboa

42. Justino Pinto de Andrade

43. Kundi Paihama (Título Póstumo)

44. Lote Sachicuenda

45. Lote Soares Sanguia

Ordem do Mérito Civil, 1.º Grau:

1. Bruno Afonso David Fernando

2. Maria Luísa de Carvalho Rogério

3. Rosa Cruz e Silva

4. Rui Andrade

5. Maria Gabriela Cardoso da Silva Antunes “Gabriela Antunes” (Título Póstumo)

6. Alexandra Maria Chaves Pinto Gomes Lima

7. Álvaro Cardoso

8. António Sebastião Vicente “SANTOCAS”

9. Arnaldo Santos

10. Associação Tchiweka de Documentação

11. Carlos Fernandes Burity Gaspar (Título Póstumo)

12. Fátima Pires

13. Isabel Salomé Benedito de Palma

14. João Mihiato

15. Manuel Resende de Oliveira (Título Póstumo)

16. Matias Damásio

17. Ruy Duarte de Carvalho (Título Póstumo)

18. Teresa Matoso Manguangua Victor

19. Virgílio Coelho

Ordem dos Combatentes da Liberdade, 1.º Grau:

1. José Manuel Paiva «Bula Matadi» (Título Póstumo)

2. Manuel Alexandre Duarte Rodrigues «Kito»

3. Miguel Maria Nzau Puna (Título Póstumo)

4. Daniel Júlio Chipenda (Título Póstumo)

5. João Ernesto dos Santos “Liberdade”

6. Henrique Alberto Teles Carreira «Iko Carreira» (Título Póstumo)

7. Agostinho José Neto (Título Póstumo)

8. Alberto Jorge Antunes «Jojó» (Título Póstumo)

9. Alves Bernardo Baptista «Nito Alves» (Título Póstumo)

10. António Gaspar Ramos «Dimuka»(Título Póstumo)

11. António Martins de Sousa «Kipacassa»

12. Augusto Manuel Alfredo «Orlog»(Título Póstumo)

13. Benjamim N’galanganja (Título Póstumo)

14. Eduardo Ernesto Gomes «Bakalof» (Título Póstumo)

15. Eduardo Sebastião da Silva «Pisco» (Título Póstumo)

16. Eugênio Veríssimo da Costa «Nzaji» (Título Póstumo)

17. Eurico Correia Manuel José Goncalves «China» (Título Póstumo)

18. Jaime David Weba (Título Póstumo)

19. Jessé Chiula Chipenda (Título Póstumo)

20. João Filipe Neto «Dimbondwa» (Título Póstumo)

21. Joaquim Mulenvo N’gunza «Pata de Elefante» (Título Póstumo)

22. José Mateus Lelo (Título Póstumo)

23. Luís Passos Conde Saturnino de Sousa e Oliveira (Título Póstumo)

24. Manuel da Costa António Kiako «Mundo Real» (Título Póstumo)

25. Paulo Gaspar de Almeida

26. Rui Alberto Voss Filomeno de Sá «Dibala» (Título Póstumo)

27. Samuel Caholo (Título Póstumo)

Ordem do Mérito Militar, 1.º Grau:

1. Alberto Correia Neto

2. António Egídio de Sousa e Santos «Disciplina»

3. António Henriques Miguel da Silva «Toy Makuesso»

4. Francisco Pereira Furtado

5. Simione Mucune (Título Póstumo)

6. Jorge Manuel dos Santos «Sukissa» (Título Póstumo)

7. Eusébio de Brito Teixeira

8. Pedro de Morais Neto

9. António José de Sousa Queirós

10. António Maria Sita

11. António Ndala «Hinkaka» (Título Póstumo)

12. António Pedro Joaquim «Kandela»

13. António Victor de Carvalho Moisés «Tony Chibanga» (Título Póstumo)

14. Arnaldo Furtado D´Antas «Antas»

15. Avelino Luís da Costa «Perdido»

16. Fernando de Almeida Fonseca «Kaossi» (Título Póstumo)

17. Fernando Simão «Mambi» (Título Póstumo)

18. Gouveia João de Sá Miranda «Sá Miranda»

19. Isaías António Ngonga (Título Póstumo)

20. Jaque Raúl

21. Joaquim António Lopes «Farrusco»

22. Joaquim Guilherme Tchiloya (Título Póstumo)

23. José Luís Caetano Higino de Sousa «Zé Grande»

24. José Pedro Fernandes da Silva «Zé Pedro» (Título Póstumo)

25. José Pereira Massano

26. Lúcio Gonçalves Amaral

27. Luís Pereira Faceira

28. Macedo Francisco do Amaral Fernandes «Violência»

29. Mário António Sequeira de Carvalho

30. Matias Lima Coelho «Nzumbi»

31. Pepe de Castro (Título Póstumo)

32. Virgínio António da Cunha Pinto «Gino da Cunha»

Ordem do Mérito Policial, 1º Grau:

1. Ambrósio de Lemos Freire dos Santos

2. Francisco António da Conceição Pestana (Título Póstumo)

3. Salvador José Rodrigues “Dodó”

Ordem do Mérito Civil, 2.º Grau:

1. Kianvu Tamo

2. José Martins Trindade “Boto Trindade”

3. Fernanda Reneé Ulombe Samuel

4. António Feliciano Dias dos Santos “Kidá”

5. Eufrazina Paiva

6. Hangalo Bernardo Caritoco

7. Josefina dos Santos “Lembinha”

8. Luís da Costa Dias “Sidónio”

9. Mário Gama

10. Teresa Glória Paulo

Ordem da Independência, 2.º Grau:

1. Eduardo Nicola Bernardinelli (Título Póstumo)

2. Jerónimo Jorge N’gonga Ukuma «Regresso» (Título Póstumo)

Ordem Combatentes da Liberdade, 2.º Grau:

1. António da Ressurreição Henriques da Silva «Dinguanza» (Título Póstumo)

2. António Wime Nunes «Mona» (Título Póstumo)

3. Mendes António de Castro «Delfim De Castro» (Título Póstumo)

4. Bonifácio Kinda «Kantiga» (Título Póstumo)

5. Glória Capita da Costa «Victória» (Título Póstumo)

6. Sebastião Garrido «Che-Guevara» (Título Póstumo)

7. Jacinto Pedro Cavunga

8. João Jorge Lucas «Zengo»

9. José Maria Teixeira de Matos «Siliveli»

10. Gonçalves da Silva Margoso «Margoso» (Título Póstumo)

11. Marques Monakapui «Bassovava»

12. Nobre Manuel Ernesto dos Santos «Ser Fiel»

13. Rui Guilherme Cardoso de Matos «Rui Matos» (Título Póstumo)

14. Tiago Sicato Martins «Katondo» (Título Póstumo)

Ordem do Mérito Militar, 2.º Grau:

1. Alfredo Kussumua (Título Póstumo)

2. António dos Santos Neto «Patónio»

3. Fernando Garcia Miala

4. Alfredo Tyaunda

5. José João «Mawa»

6. Victor Inaculo (Título Póstumo)

7. Gaspar Santos Rufino

8. Miguel Domingos Júnior «Michel»

9. Adélio José de Carvalho (Título Póstumo)

10. Afonso Maria de Ligório

11. Alberto Lisboa Mário

12. António Carlos Jorge «Cajó»

13. António Joaquim Fernandes «Dolisie»

14. António José Bernardo «Tony Bernardo»´

15. António Mário Guimarães Alves «Tony Alves»

16. António Nunes de Sousa Felício «Dadá»

17. Apolinário José Pereira (Título Póstumo)

18. Augusto Jorge Baptista (Título Póstumo)

19. Carlos Sachimo

20. César Pinto Mateus (Título Póstumo)

21. Daniel Ndala «Cow-boy» (Título Póstumo)

22. Eugénio Lopes Quaresma da Silva «Geny» (Título Póstumo)

23. Feliciano António dos Santos «Paxi»

24. Fernando José Pascoal «Nando Conho»

25. Francisco José da Silva Gomes «Chico Gomes»

26. Francisco Pena José Padre «Pena» (Título Póstumo)

27. Francisco Porta Alegre Xavier «Xaves» (Título Póstumo)

28. Henriques Eduardo «Katueza»

29. Herculano de Jesus Rodrigues Dolbeth Costa «Lanucha» (Título Póstumo)

30. João José Afonso da Silva «Mayunga» (Título Póstumo)

31. João Serafim Kiteculo

32. Júlio Kimbi

33. Luís Domingos Manuel «Pitéu»

34. Manuel dos Santos Hilário

35. Marques Correia Banza

36. Moisés de Monte Cristo Vieira Dias «Vivi» (Título Póstumo)

37. Nascimento Salvador Vaz «Gafarov» (Título Póstumo)

38. Nelson Órico Maria Gourgel de Sabugosa Van-Dúnem

39. Nvula Luvuvano Zione «Queba» (Título Póstumo)

40. Rui Alberto Lopes Saraiva «Rui Apache»

Ordem do Mérito Policial, 2.º Grau:

1. Albertina Mafé Dias

2. Emanuel Bento Soito (Título Póstumo)

3. João Nicolau Gaspar Jeróme (Título Póstumo)

Ordem dos Combatentes da Liberdade, 3.º Grau:

1. Mário Afonso de Almeida «Kassessa»

2. João Contestável «Lumumba» (Título Póstumo)

3. Antero José Kufuna «Yembe» (Título Póstumo)

4. Bestón Cachongo «Dilolo» (Título Póstumo)

5. Carlos Pestana Heineken «Katyana» (Título Póstumo)

6. Domingos Cabita Muhongo «Pole Pole» (Título Póstumo)

7. Emílio Braz «Sambo» (Título Póstumo)

8. Munzungo André Lambaringe

9. Frederico Molieno Tchizungo «Mbila Tchitana»

10. Henrique Manuel Pais «Atenção Tuga» (Título Póstumo)

11. João Manuel Martins «Petit» (Título Póstumo)

12. António Lopes Matoso «Consequente» (Título Póstumo)

13. António Tchipululo «Capela» (Título Póstumo)

14. José Antúnes Voina «Voina» (Título Póstumo)

15. Levelende Mussumari Kapalo «Samussumina»

16. Manuel João Adão Neto Paulo «Nerhu»

Ordem do Mérito Militar, 3.º Grau:

1. Agostinho Paulo Neto «Tunga-Né»

2. Manuel José Cardoso Lopes da Camara

3. Manuel Miguel de Carvalho «Wadijimbi»

4. Manuel Paulo Mendes de Carvalho «Paca»

5. Manuel Rodrigues Carreira «Mota Lemos»

6. Maurício Francisco Alexandre

7. Álvaro de Sousa Queiroz Júnior «Sansão»

8. Amadeu Domingos de Almeida

9. Américo Lucas «Comunista»

10. André Manuel Lumueno

11. António Farel dos Santos Van-Dúnem

12. António Francisco Lanzi

13. António Milagre Roque Alves de Lima

14. António Pedro Francisco «Lénine»

15. Armando José Augusto Mateus «Mandinho» (Título Póstumo)

16. Augusto Domingos Cunha Caetano

17. Baltazar Diogo Cristóvão

18. Bancão Armindo da Fraternidade «Molemba Wachangola» (Título Póstumo)

19. Benjamim Amadeu Bungo

20. Carlos Alberto Cebolo de Oliveira

21. Carlos Alberto de Almeida

22. Francisco Cristóvão «Alegria»

23. Francisco da Silva Cristóvão “Chiquinho”

24. Carlos Guilherme Lima

25. Carlos Manuel da Silva Gomes

26. Constantino Lage Paz Costa

27. Cristóvão Videira Alfredo Moreira (Título Póstumo)

28. Daniel Dombolo

29. Domingos Manuel Sátiro (Título Póstumo)

30. Emílio Macosso

31. Estevão Muyeye “Custa Dizer”

32. Feliciano Adão Mateus Bendinha «Lau»

33. Feliciano Salomão Himulova

34. Fernando André de Camoço Júnior «Dido»

35. Fernando Manuel dos Santos «Cubano»

36. Fernando Mota Enoque Samuquinda

37. Francisco Artur Jorge (Título Póstumo)

38. Francisco Ferreira Paiva

39. Guilherme Nunes Nito

40. Hélder Eugênio da Silva Cruz

41. Hermenegildo Hikifuassa

42. Jacinto Ricardo Mbandua

43. João Cahinga Chaila

44. João Carlos Inácio «Republicano»

45. João Feliciano Sebastião João «Joãozinho»

46. João Francisco Xavier

47. João Gouveia da Costa (Título Póstumo)

48. João José «João-João»

49. Jonatão Augusto Morais

50. José André Zocolo

51. José António de Azevedo «China»

52. José Miguel Goma «Kibela»

53. José Quiteque

54. José Ramalho Gomes

55. José Vasco da Costa

56. Lourenço Manuel Gomes Neto “Loló”

57. Lucas Carvalho da Silva «Seará»

58. Luciano Pedro

59. Luís da Fonseca Cadete

60. Luís dos Passos da Silva Cardoso

61. Luís Gabriel Patrício Teixeira «Cag»”

62. Manuel António Nogueira «Maneco»

63. Miguel Francisco Salvador Machado Júnior «Chadinho»

64. Moisés Saieno

65. Nassone João

66. Nazaré Manuel Cardoso «Lalé»

67. Pedro Adolfo Gomes

68. Quintas Luciano «Kilundumuna»

69. Rafael Manuel Fina

70. Sidrak Francisco

71. Silvestre António Francisco «Tonet Popular»

72. Teófilo Daniel da Silva «Bany» (Título Póstumo)

73. Tyombe Mupole

74. Valdevino Sebastião Nougueira Clemente

75. Venceslau Manuel Machado

76. Vontade Domingos José (Título Póstumo)

Ordem do Mérito Policial, 3º Grau:

1. Carlos Salgueiro

2. João Manuel de Almeida e Sá (Título Póstumo)

3. Manuel Nunes Gouveia Leite

Medalha Estrela da Liberdade, 1ª Classe:

1. Domingos Hungo «Sks» (Título Póstumo)

2. José Fernando Khamisin

3. José Manuel de Sousa (Título Póstumo)

4. Marcelino Dias dos Santos (Título Póstumo)

5. Paulo Pfluger Barreto de Lara «Paulo Lara» (Título Póstumo)

Medalha do Mérito Militar, 1ª Classe:

1. Alfredo Quintino Lourenço «Nilo»

2. Alfredo Rodrigues Sousa de Carvalho

3. André Gaspar Mendes de Carvalho «Miau»

4. António Rodrigues «Itembe»

5. Arlindo Samuel Kapinala «Samy» (Título Póstumo)

6. Augusto da Silva Cunha «Gugú»

7. Diógenes Raúl Malaquias «Implacável» (Título Póstumo)

8. Domingos André Tchikanha

9. Domingos Filipe Kicongo

10. Emílio Miguel de Carvalho Sobrinho «Bibi»

11. Eugénio Saturnino de Oliveira

12. Francisco José «Chico Zé»

13. Francisco Pedro Manuel «Gasolina»

14. João Jorge «Jota»

15. Joaquim Constantino «Passkuik»

16. José Manuel Viera Dias da Cunha

17. Júlio Guilherme «Incansável» (Título Póstumo)

18. Manuel Luís Mendes

19. Maurício Bernardo Borges

20. Raúl António Coronel «Recordação» (Título Póstumo)

21. Remígio do Espirito Santo

22. Ruben Sacayoya

23. Simão Tomás Queta

24. Valentim Alberto António

Medalha do Mérito Policial, 1.ª Classe:

1. Arnaldo Manuel Carlos

2. Domingos Ferreira de Andrade

3. José de Oliveira Santos

Medalha de Bravura e do Mérito Cívico e Social, 1.ª Classe:

1. Ana Manifesta

2. António André Chivanda Barros

3. António Manuel Saualiassa

4. Atanilson Tucker Cachinjumba

5. Cremilda Tchipepi Domingos Wpandanda Domingos

6. Dimitrov de Amaral Bartolomeu Paulo

7. Esperança Manassa Caxita

8. Filomena de Fátima de Carvalho Vaz Velho

9. Francisco Abílio Lumbamba

10. Francisco José Miguel

11. Graciana Eugénia Manuel Pedro Neves Caetano

12. Inês João Jacinto

13. José Kangumbe

14. Judith Maria Cecília Luacute

15. Julieta Mandinge

16. Lucrécia Pedro Gaspar

17. Marcelo Beia

18. Maria da Conceição Warianga Cazuazua

19. Maria Domingas

20. Maria Manuela Cristina Ananás Pinto

21. Maria Manuela de Jesus Mendes

22. Maria Rosa da Costa Pedro

23. Nadir Tati

24. Nair Almeida

25. Orquestra Kaposoka

26. Tiago Francisco Neto

27. Virgínia Scoizzato “Irmã Rosália”

Medalha Estrela da Liberdade, 2ª Classe:

1. Fernando Aurélio «Chegará»

2. Joaquim Paca Kabaka «Kiatufuamena»

3. Marcos António (Título Póstumo)

4. Pascoal Miguel «Zombo Dilo»

5. Paulino da Cruz Dembo «Kudimuena Kota»

6. Pedro Simão Penza «Kendanioka»

7. Sebastião João Neto «Viking» (Título Póstumo)

8. Zola António Destino (Título Póstumo)

Medalha do Mérito Militar, 2ª Classe:

1. Adriano Manuel Lopes (Título Póstumo)

2. Alberto Manuel Suares Pinheiro de Almeida

3. Amílcar David Etossi Eugénio «Trovão»

4. António Filomeno de Carvalho Pereira «Meno»

5. António José da Conceição Kambanda «Lacrau»

6. António Paulino «Calado»

7. Baltazar Bernardo Francisco Pimenta

8. Cristóvão Miguel da Silva Júnior

9. Dinis Segundo Lucama

10. Domingos José da Costa «Ninota»

11. Eugénio Carlos Bamby

12. Fabiano Hihepa

13. Feliciana Elianeth Miguel da Costa

14. Filomena Maria Cândida Franco Burity da Silva Neto

15. Francisco Adão da Silva (Título Póstumo)

16. João Armando da Conceição Moutinho Pinto

17. João Elias de Sousa

18. João Vissepula Capingãla «Faroest»

19. Joaquim João Gouveia (Título Póstumo)

20. Jorge Caluelo Sossoma Coquelo

21. José Hamuty

22. José João Rafael

23. José Maria da Conceição

24. Manuel da Costa Paim

25. Manuel Evaristo Prego «Cavilhão»

26. Manuel José Ribeiro da Fonseca «Neco»

27. Maria da Conceição Domingas

28. Miguel Kiangala Munanga

29. Paulo Ngola João (Título Póstumo)

30. Paulo Santana Adão «Diaulo»

31. Samuel Victor Chipalavela

32. Severino Pereira de Lemos (Título Póstumo)

33. Simão Carlitos Wala

34. Simão Safa Cotripa

35. Tomé Laureano Neto

Medalha do Mérito Policial, 2.ª Classe:

1. António Vicente Gimbe

2. Gil Famoso Sebastião da Silva

3. José Domingos Moniz

Medalha de Bravura e do Mérito Cívico e Social, 2.ª Classe

1. Afonso Mavila Miguel

2. Agripina Elsa Agostinho Mussovela Mateus

3. Ana Maria Jonas Cacoma Vieira Dias

4. António José de Beça Gaspar

5. António Júlio João Tchivangulula

6. Ekumbi Chambala David Chipeio

7. Gerson Emiliano dos Santos

8. Grupo Chilimba (Tomé Suana Vucolo)

9. Marisa Helena de Lima

10. Orlando dos Anjos Calema

11. Precinda Albino Chicomo

12. Rute Daniel.

Medalha Estrela da Liberdade, 3ª Classe:

1. Almeida José Almeida «Amba-Alenga»

2. António Domingos Sebastião «Amba Tufua» (Título Póstumo)

3. Barbosa Manuel Miguel «Seba Mar»

4. César Mateus Armando

5. Daniel Zinga Gomes «Kutoba»

6. Francisco Major Sebastião

7. Gaspar Neto «Madiata»

8. Miguel Samuel «Avestruz»

9. Pedro Brito Júnior «Wafuakala»

10. Rogério Sebastião Cabady «Mar Vermelho»

11. Sorte Manuel Zinga «Cartucho»

12. Victor Salembe de Castro

Medalha do Mérito Militar, 3ª Classe:

1. Alfredo Sacala

2. Amândio Valeriano

3. António Anjos Nunes «Cascadura»

4. António Carlos Nunes de Freitas e Silva (Título Póstumo)

5. António Lopo da Costa

6. António Manuel Aprel

7. António Romero Lourenço

8. António Tomé Tchivangulula

9. Cândido Ventura Samucuanha

10. Domingos André Caimesse

11. Domingos Ferreira João Miguel «Derrama»

12. Domingos Ministro

13. Emanuel Fernandes de Sá

14. Euclides Rosário Rodrigues de Oliveira

15. Félix Liassaca (Título Póstumo)

16. Fernando José Manuel Moniz

17. Garcia de Carvalho Fanana Kiongueka

18. Jacob Ezequiel «4 de Fevereiro»

19. João Vela «Ringo»

20. José Adriano Paulino

21. José Manuel Gerão «Jota»

22. José Maria Marques «Zuela»

23. José Nicolau Simba «Veneno»

24. José Santos Paulino

25. Júlio Sebastião Fernandes de Carvalho «Luchaze»

26. Lopes Luís «Veneno»

27. Lucas Francisco Ndjongo

28. Luciano Miguel Pereira

29. Manuel José Almeida Correia de Barros «Correia Barros»