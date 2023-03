Odebrecht regressa a Angola dois meses antes da visita em maio de Lula da Silva a Luanda

A Odebrecht e a Bento Pedroso Construções, que integra o grupo brasileiro, ganharam um contrato de 1.168 milhões de dólares para construir o troço de estrada Luena-Saurimo do Caminho de Ferro de Benguela, em Angola, segundo um decreto presidencial.

É o regresso à Angola da construtora brasileira, uma das principais empresas envolvidas no escândalo de corrupção Lava Jato dos governos do PT no Brasil. Isso acontece pouco tempo depois do regresso à Presidência de Lula da Silva que deverá visitar Angola em Maio deste ano.

Há vários anos que a empresa Odebrecht não ganhava concursos de empreitadas em Angola, onde estão parados grandes estaleiros da companhia.

O regresso da Odebrecht suscita leituras diferentes em Angola.