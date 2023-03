Governo dos Estados Unidos pretende perguntar aos americanos negros se eles são descendentes de escravos

O governo dos EUA pretende perguntar aos americanos negros em formulários federais, incluindo o censo, se os seus ancestrais foram escravizados. Reportou o Wall Street Journal.

Em uma proposta de atualização de como o governo rastreia a raça e a etnia dos americanos, o governo Biden está a pedir ao público informações sobre como isso pode diferenciar os negros descendentes de escravos na América daqueles cujas famílias chegaram mais recentemente como imigrantes de África, Caribe ou outros países.

A ideia de adicionar categorias mais detalhadas ao censo ganhou força entre alguns americanos negros, que dizem que a sociedade muitas vezes confunde as suas experiências com as dos imigrantes negros, que apenas começaram a chegar aos EUA em números significativos nas últimas décadas. Cerca de um em cada cinco negros nos EUA são imigrantes ou seus filhos, de acordo com uma análise do apartidário Pew Research Center.

Os defensores da mudança dizem que uma das razões pelas quais eles estão pressionando é quantificar quem seria elegível para receber compensação pela escravidão se o governo concordasse em pagá-la.

Um esforço para fazer tais pagamentos estagnou no Congresso, embora os esforços locais tenham ganhado algum fôlego. Em San Francisco, o Conselho de Supervisores da cidade está a debater uma proposta para conceder aos residentes negros elegíveis até US$ 5 milhões por pessoa em restituição, uma das várias recomendações preliminares que incluem moradia gratuita, renda garantida e isenção de dívidas e impostos.

Pesquisas do Federal Reserve Bank de Minneapolis e pesquisadores da Duke University, entre outros, mostram que os negros americanos cujos ancestrais foram escravizados tendem a ficar para trás em riqueza e educação em comparação com os recém-chegados.

“A América vê os negros como um monólito”, disse Chad Brown, porta-voz da Assembleia Nacional dos Descendentes da Escravidão Americana, que apoia reparações e está pressionando por mudanças. “Quando você diz que todos os negros são iguais, você está ignorando as diferenças de cultura, ancestralidade, economia.”

Se a mudança relacionada à escravidão fosse adotada, ela não seria usada apenas no censo, mas também em formulários que os americanos encontram mais rotineiramente, como solicitações de empréstimos estudantis federais e empréstimos imobiliários.

De acordo com pesquisas realizadas pelo Federal Reserve, a riqueza das famílias negras é inferior a 15% da riqueza das famílias brancas e menor do que qualquer grupo racial.

A proposta do governo surge em meio a um debate mais amplo entre os negros americanos sobre quanta experiência os descendentes de escravos nos EUA compartilham com aqueles cujas famílias vieram para a América voluntariamente.

Muitos imigrantes negros dizem que enfrentam grande parte da mesma discriminação, principalmente nas mãos da polícia. Os negros da África também foram trazidos para o Caribe e a América Latina como escravos. Mas muitos daqueles cujos ancestrais foram escravizados nos Estados Unidos acreditam que deveriam ser considerados um grupo étnico distinto.

Essa crença é baseada, pelo menos em parte, em dados limitados que mostram que os imigrantes negros e seus filhos, em média, encontram empregos com salários mais altos e acumulam mais riqueza do que pessoas cujas famílias vivem aqui há décadas ou séculos e cujos ancestrais foram escravos.