Presidente do Malawi manifesta apreço ao homólogo angolano

O Presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, manifestou o seu apreço ao Chefe de Estado angolano, João Lourenço, pela solidariedade demonstrada aquando da passagem do ciclone tropical Freddy no seu país.

O estadista malawiano exprimiu tal sentimento esta quinta-feira, no Palácio Presidencial de Lilongwe, durante uma audiência concedida ao embaixador de Angola não residente no Malawi, Azevedo Xavier Francisco, em fim de mandato.

O ciclone tropical Freddy deixou milhares de deslocados e destruiu importantes infra-estruturas do Malawi.

Segundo uma nota de imprensa da Embaixada angolana nesse país, durante a audiência, as duas entidades passaram em revista assuntos relacionados com a cooperação bilateral, com foco na implementação de projectos de investimento nas áreas da energia, dos transportes e do comércio.

Angola e o Malawi trabalham no estreitamento dos laços de amizade e de cooperação, bem como na concretização de projectos conjuntos de interesse comum.

O Malawi é um país da África Austral, com cerca de 11 milhões de habitantes. É membro da SADC e tem a economia assente na agricultura e no turismo, como importantes fontes de receitas para o Estado. OHA/ADR