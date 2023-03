Jair Bolsonaro de regresso ao Brasil

Três meses depois de viajar para os Estados Unidos, na sequência da derrota nas presidenciais, Jair Bolsonaro regressou, esta quinta-feira, ao Brasil. O ex-Presidente avisou que vai “andar pelo Brasil e fazer política”, mas enfrenta vários desafios judiciais, alguns susceptíveis de penas de prisão.

O voo de Jair Bolsonaro, oriundo de Orlando, na Florida, pousou pouco antes das 7h da manhã no aeroporto de Brasília, mas o ex-Presidente não passou por dentro do terminal, onde era aguardado por cerca de 200 pessoas. Bolsonaro seguiu para a sede do Partido Liberal e depois iria para a sua nova residência, a 15 minutos do Palácio do Planalto.

O antigo presidente de extrema-direita, de 68 anos, tinha viajado para os Estados Unidos a 30 de Dezembro, dois dias antes da cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva, a quem nunca deu os parabéns pela vitória nas urnas que considerou “injusta”.

Esta semana, Jair Bolsonaro anunciou que pretende “andar pelo Brasil e fazer política” e “manter de pé a bandeira do conservadorismo”. Esta quarta-feira, em declarações à CNN, ainda no aeroporto de Orlando, ele disse que não vai “liderar nenhuma oposição”, mas na próxima semana ele vai assumir a presidência honorária do seu partido, o maior na Câmara dos Deputados e a segunda força no Senado.

Jair Bolsonaro regressa apesar de ser alvo de cinco investigações susceptíveis de penas de prisão, a mais recente relacionada com o seu alegado papel de instigador do ataque em Brasília de 8 de Janeiro.

Além disso, está a ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em casos de possíveis abusos políticos e económicos nas presidenciais de 2022. Se for condenado, pode ser proibido de concorrer a eleições durante oito anos, o que o deixaria de fora das presidenciais de 2026.

O ex-Presidente deve, ainda, prestar contas por um conjunto de jóias recebidas como presentes da Arábia Saudita durante seu mandato e que teriam entrado no Brasil de forma irregular.