Angola: Presidente da República inaugura 5ª edição da Expo-Indústria/2023

O Presidente da República, João Lourenço, inaugurou, esta quarta-feira, a 5ª edição da Expo-Indústria/2023, evento que vai decorrer de 29 de Março a 1 de Abril, na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo.

O evento conta com a participação de mais de 230 empresas, cifra superior à edição anterior, realizada em 2019, altura em que a exposição registou um interregno de três anos, devido à pandemia da Covid-19.

A 5ª edição da Expo-Indústria/2023 vai juntar, entre vários sectores, a indústria de transformação, engenharia e construção civil, bem como indústria alimentar e o agronegócio.

Na ocasião, João Lourenço realçou a importância da indústria transformadora na taxa de crescimento do PIB, no período 2018 a 2022, com um acumulado de 7.7 por cento, com maior destaque para o último ano.

De acordo com o Chefe de Estado angolano, o valor representa um crescimento na ordem de seis por cento, superando a projecção prevista no Orçamento Geral Estado (OGE) para o ano de 2022.

O Presidente da República considerou fundamental continuar a estimular e a impulsionar o aumento da produção nacional para reduzir os preços, as importações e aumentar as exportações.

Com isso, disse, o país estará em condições de fazer face à concorrência decorrente da adesão, por Angola, aos protocolos da Zona de Livre Comércio da SADC, Continental Africana e da Zona de Comércio Livre Tripartida.

Na sua intervenção, João Lourenço apelou ao esforço organizado, sistemático e persistente para atrair o investimento privado nacional e estrangeiro, a fim de colocar o país na rota da industrialização estabelecido pela SADC.

Para o Estadista angolano, esta tarefa não é fácil, na medida em que a concorrência entre países para atrair investimento directo estrangeiro é bastante forte.

Quanto ao actual contexto da indústria transformadora nacional, o Estadista angolano afirmou que oferece bastantes desafios, oportunidades, mas também constrangimentos.

A Expo-Indústria é a maior montra da indústria em Angola e visa estimular o investimento na indústria nacional, no âmbito da estratégia de diversificação da economia, substituição das importações, aumento das exportações, redução do desemprego e da pobreza.