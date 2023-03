Vice-presidente Harris procura redefinir as relações EUA-África em visita por três países: Gana, Tanzania e Zambia

Para a primeira viagem da vice-presidente Kamala Harris à África, o objetivo é nada menos que restabelecer as relações entre os Estados Unidos e os países que ela visitará.

Com medo de que a China tenha conquistado uma enorme posição económica no continente, o governo Biden está tentando não apenas afrouxar esse controle, mas também encorajar mais empresas americanas a investir em países africanos.

A chegada de Harris no domingo marca o esforço mais recente e de alto nível para atingir esses objetivos. Ela é a quinta principal autoridade do governo Biden a visitar a África este ano: a embaixadora da ONU Linda Thomas-Greenfield e a secretária do Tesouro Janet Yellen vieram em janeiro, a primeira-dama Jill Biden visitou em fevereiro e o secretário de Estado Antony Blinken fez a viagem no início deste mês. O presidente Joe Biden planeja uma visita no final do ano.

Em Gana, o foco principal de Harris é elevar a juventude do país – e ela observou que a idade média dos africanos é de 19 anos.

Mas Gana não é o seu único objectivo. Harris também passará um tempo na Tanzânia e na Zâmbia durante os sete dias da visita ao continente. Ela realizará reuniões bilaterais com líderes de cada uma das três nações, visitará o castelo de escravos de Cape Coast em Gana e fará anúncios de investimentos do setor público-privado.

A viagem destina-se a cumprir os compromissos do governo americano assumidos em dezembro na Cúpula de Líderes EUA-África.

Mas para Harris, o primeiro vice-presidente negro da América, isso também carrega riscos altos. A sua tarefa será convencer as nações africanas de que os Estados Unidos realmente querem investir no futuro dos países de Africa e ajudar a mudar a narrativa sobre Africa dos americanos e incentivar mais investimentos empresariais.

Durante décadas, a percepção dos EUA foi de que trata os países africanos como casos de caridade, de acordo com vários especialistas regionais. Isso foi exacerbado durante o governo Trump, que ignorou amplamente o continente ou supostamente o minimizou. O ex-presidente Donald Trump, numa reunião de 2018, referiu-se a algumas nações africanas como “países de merda”.

Ao mesmo tempo, a China aumentou o seu investimento na África, ajudando a construir estradas e outros projetos de infraestrutura e forjando laços econômicos e políticos mais fortes.

Mas especialistas dizem que o governo Biden tem a oportunidade de competir com a China, pois mais líderes africanos vêm o relacionamento com a China como uma nova forma de exploração.

O governo Biden tentou apresentar a sua política para a África como baseada em relacionamentos duradouros, em vez de um movimento mais amplo para controlar a China e reprimir o apoio económico à Rússia. Mas os funcionários do governo reconhecem que esses rivais globais influenciam com a sua visão da atual política dos EUA para a África.

Harris anunciará oportunidades de investimento nos setores público e privado em todo o continente na quarta-feira com foco no papel económico das mulheres. Ela também convocará líderes empresariais e filantrópicos de países africanos e dos EUA para “inclusão digital e financeira no continente”, reunindo-se com criativos, inclusive indo a um estúdio de música local.

Especialistas dizem que Harris não apagará décadas de falta de parceria com países africanos numa viagem de uma semana. E a administração está ficando sem tempo.