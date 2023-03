Netanyahu suspende revisão judicial em Israel após protestos em massa

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, suspendeu na segunda-feira um polêmico plano de revisão judicial numa tentativa de tirar o país da beira do abismo, depois dos protestos em massa e greves que abalaram o país.

O anúncio foi bem recebido por alguns líderes da oposição, que disseram estar prontos para negociar, e o maior sindicato trabalhista do país cancelou uma greve nacional que suspendeu voos, fechou bancos e escritórios do governo e deixou hospitais trabalhando com pessoal reduzido.

“Quando for possível evitar uma guerra civil por meio do diálogo, eu, como primeiro-ministro, dedicarei tempo ao diálogo”, disse Netanyahu num discurso à nação na noite de segunda-feira.

Das ruas de Tel Aviv aos corredores do Knesset, Netanyahu enfrentou uma reação negativa sobre a sua proposta de reforma judicial que parecia ameaçar o domínio da sua coligação governativa.

O líder da oposição, Yair Lapid, disse que entraria em negociações com Netanyahu apenas se a legislação parasse “genuína e totalmente”.

Netanyahu prometeu continuar a revisão judicial assim que o parlamento de Israel se reunir novamente no final de abril, após um recesso de primavera que começa no final da semana.

Se um acordo não for alcançado nesse período, analistas políticos alertam que o conflito pode ressurgir ou até mesmo se agravar.

Israel foi tomada por distúrbios depois que Netanyahu demitiu no domingo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que havia instado o primeiro-ministro a suspender a legislação. A demissão levou centenas de milhares de israelenses a tomar as ruas em todo o país.

Na noite de segunda-feira, o legislador ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, um dos últimos redutos da coaligação de Netanyahu, disse que não impediria mais o adiamento da legislação, abrindo caminho para Netanyahu finalmente anunciar que iria adiar a votação.

Netanyahu também concordou em dar a Ben-Gvir, o ministério do Interior, o controle da guarda nacional, um órgão criado recentemente para lidar com grandes surtos de violência, de acordo com o seu partido Poder Judaico. O partido disse que o assunto será votado na próxima reunião de gabinete.

O debate sobre o mais alto tribunal de Israel é parcialmente explicado pela ambiguidade do sistema jurídico do país desde a sua fundação. Israel não tem uma constituição escrita como alguns outros países ocidentais. Em vez disso, o tribunal baseia as suas decisões na lei comum britânica, evoluindo o precedente israelense e uma série de leis básicas, que fornecem poderes quase constitucionais.

Netanyahu e seus aliados ultranacionalistas e religiosos há muito argumentam que os tribunais são controlados por juízes e ativistas liberais que podem facilmente derrubar a vontade dos legisladores eleitos. Eles dizem que os tribunais ganharam amplos poderes e se tornaram um bastião do governo da minoria, revogando as leis apoiadas pela maioria dos israelenses, como as que reprimem os requerentes de asilo africanos.

O governo propôs também uma legislação que fortaleceria o papel da religião na vida pública – legislação que provavelmente também seria derrubada pelo Tribunal Supremo do país em sua forma atual.

Nos últimos três meses, até meio milhão de israelenses saíram todo fim de semana para protestar no pequeno país de nove milhões de pessoas. Na noite de domingo, a agitação se intensificou depois que Netanyahu demitiu Gallant, que havia alertado que a legislação estava a colocar em risco a segurança nacional – enquanto a coligação governativa se preparava para aprová-la no parlamento esta semana.

Dezenas de reservistas israelenses, de pilotos de elite a oficiais de inteligência, disseram que se recusariam a servir se a reforma judicial fosse aprovada, quebrando um tabu num país que reverencia o serviço militar como um dever nacional sagrado.

Autoridades de segurança israelenses também alertaram que a crise pode paralisar as forças armadas de Israel, que dependem de reservistas, à medida que aumentam as tensões com inimigos regionais como o Irão e com militantes palestinos na Cisjordânia ocupada e em Gaza.