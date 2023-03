Jack Ma retorna à China enquanto Pequim busca aumentar a confiança no setor de tecnologia

O fundador do Alibaba, Jack Ma, voltou à China continental numa rara visita pública que ocorre quando Pequim tenta restaurar a confiança na classe empresarial após anos de repressão ao setor de tecnologia.

Ma viajou para sua cidade natal, Hangzhou, onde fica a sede do Alibaba, para visitar a Escola Yungu, financiada pelo Alibaba, de acordo com a escola, que educa principalmente os filhos dos funcionários do Alibaba. Num artigo publicado na sua conta no WeChat na segunda-feira, a escola citou Ma falando sobre os desafios que a inteligência artificial representa para a educação.

O ex-professor de inglês e filantropo educacional discutiu a necessidade de uma reforma educacional para que as crianças possam competir com a IA no futuro. Pequim espera que a publicidade em torno da rara viagem de Ma à China continental possa revigorar a confiança nos negócios após o fim de uma severa repressão regulatória e zero restrições da Covid.

O bilionário Ma já foi uma figura importante na China, dando entrevistas francas para os mídia e subindo ao palco em trajes extravagantes e arrasando nas galas da empresa. Poucos dias antes da oferta pública inicial de US$ 37 bilhões do grupo fintech Ant Financial em novembro de 2020, Ma fez um discurso no qual atacou os reguladores financeiros e bancos da China. O discurso levou o presidente Xi Jinping a retirar forçosamente o Ant e desencadeou uma repressão aos maiores grupos de tecnologia do país.

Desde então, Ma evitou a atenção dos mídia e passou cada vez mais tempo fora da China.

Funcionários do governo na província de Zhejiang, sede de Hangzhou, intensificaram sua ofensiva de charme com o Alibaba, despachando altos funcionários do Partido Comunista local para a sede da empresa e assinando um acordo de cooperação estratégica.

O retorno de Ma à China continental ocorre enquanto o futuro da Ant Financial permanece incerto. Ele renunciou ao controle do Ant Group em janeiro, reduzindo bastante a sua participação na empresa. Uma mudança no controle pode abrir caminho para uma listagem em Hong Kong ou Xangai.