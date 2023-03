Gana: Bancos enfrentam riscos de insolvência no programa de troca de dívidas.

Pelo menos nove bancos no Gana correm o risco de insolvência devido ao impacto do muito discutido Programa de Câmbio da Dívida Interna, uma situação que pode empurrar a economia deste país da África Ocidental para outra crise bancária semelhante às de 2017 e 2020.

Os bancos comerciais detêm cerca de 37% US$ 4,18 bilhões) dos títulos do governo, e os analistas dizem que as perdas no valor da dívida do governo levarão a perdas importantes de capital, que poderá afetar os requisitos de capital mínimo impostos pelo Banco Central.

Os bancos ganenses vão ter dificuldades em absorver perdas sem ter de recorrer a uma recapitalização pelo governo, ou recorrer a acionistas e bancos para uma rápida recapitalização para mitigar o risco de falência bancária e também proteger a estabilidade de todo o sistema bancário e da economia.

O programa de câmbio da dívida interna introduziu extensões de vencimento e uma redução nos pagamentos de juros aos bancos, privando-os dos lucros esperados e da tão necessária liquidez.

Mesmo antes de entrar no programa de troca de dívidas, a capacidade dos bancos de suportar perdas era baixa em meio à precária situação macroeconômica do país e ao impacto do Covid-19.

Para recapitalizar os bancos, o governo criou o Fundo de Apoio à Estabilidade Financeira do Gana de US$ 1.1 bilhões para instituições financeiras que participam integralmente no programa de troca de dívidas. No entanto, de acordo com vários economistas isso não é suficiente. Para além disso, os fundos não servirão apenas aos bancos, mas também aos fundos de pensão, esquemas de investimento coletivo, gestores de fundos, corretoras e seguradoras.

Os acionistas bancários já estão a sentir o peso da situação e podem não conseguir recapitalizá-los se a situação exigir uma intervenção urgente. Em 5 de janeiro de 2023, uma carta do banco central instruiu os bancos a “suspender a declaração e o pagamento de dividendos e outras distribuições aos acionistas, a partir de 31 de dezembro de 2022”.

Alguns analistas dizem que a instrução foi oportuna, já que os bancos não poderiam ter pago dividendos devido às perdas do programa de troca de dívidas.

Um estudo de janeiro de 2023 conduzida pela Câmara Nacional de Comércio e Indústria do Gana revelou que seis bancos – Consolidated Bank, Fidelity Bank, GCB Bank, OmniBSIC, UBA e Zenith Banco – tinha mais de 50% de seus ativos totais expostos a títulos públicos e letras do tesouro, além da média do setor de 39,9%. Eles também tiveram mais de 70% de seus depósitos totais expostos a títulos de investimento em títulos do governo e títulos do tesouro além da média do setor de 56,95%, um problema que compartilham com outros três bancos comerciais: Bank of Africa, Cal Bank e FBNBank.