Credit Suisse pode enfrentar ação disciplinar, diz reguladora suíça

A autoridade reguladora do mercado financeiro na Suíça, a FINMA, disse que considera a possibilidade de tomar medidas disciplinares contra os gestores do Credit Suisse após o segundo maior banco da Suíça ter de ser resgatado na semana passada pelo UBS.

A presidente da FINMA, Marlene Amstad, disse ao jornal suíço NZZ am Sonntag que “ainda está em aberto” se novos procedimentos serão iniciados, mas o foco principal da reguladora está na “fase de transição da integração” e na “preservação da estabilidade financeira”.

Procurado pela Reuters neste domingo, o Credit Suisse não quis comentar as declarações da presidente da FINMA.

Questionada se a FINMA considera responsabilizar os atuais gestores do Credit Suisse pelo colapso do segundo maior banco da Suíça, Amstad disse que está “explorando as opções”.

Por Noele Illien