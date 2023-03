Cabo Verde: Violência de Género é a questão mais importante em matéria de igualdade das mulheres

Um estudo sobre a Igualdade e Violência de Género em Cabo Verde revela que 69% dos cabo-verdianos elegem a violência de género como a questão mais importante em matéria de direitos e igualdade das mulheres.

O estudo sobre a Igualdade de Género e Violência Baseada no Género foi feito pela Afrosondagem, conjuntamente com a Afrobarometer, no âmbito do inquérito sobre a qualidade da democracia e governação em Cabo Verde, revela que sete em cada 10 cabo-verdianos consideram a Violência Baseada no Género como sendo a questão mais importante relacionada com os direitos e igualdade das mulheres.

Em declarações à imprensa, o director-geral da Afrosondagem, José Semedo, sublinhou também que a grande maioria dos cabo-verdianos condena a violência de homens contra as mulheres e acredita que as denúncias são tratadas com seriedade pelas entidades competentes.

89% dos cabo-verdianos acreditam que em momento algum se justifica a violência dos homens contra as mulheres.

Também os cabo-verdianos acreditam que quando um acto de violência baseada no género é denunciado, a polícia age com seriedade e o caso é levado à frente.

Mas, por outro lado, temos 66% dos cabo-verdianos que consideram que o Governo ainda deve fazer muito mais para promover a igualdade de direitos e equidade de género.

O estudo foi realizado nas ilhas mais populosas de Cabo Verde, Santiago, São Vicente, Santo Antão e Fogo, de 22 de Julho e 05 de Agosto de 2022, envolvendo 1.200 indivíduos adultos, com 18 anos e mais anos de idade.

O estudo foi apresentado na Presidência da República, no âmbito das comemorações do Dia da Mulher Cabo-verdiana que se celebra na próxima segunda-feira, dia 27 de Março.