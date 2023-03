Pressão de Wall Street por resgates a bancos entra em conflito com realidades de Washington

A crise bancária desencadeada pelo o rápido colapso do Banco do Vale do Silício expôs uma desconexão aguda entre Washington e Wall Street: banqueiros querem ações mais rápidas e agressivas para fortalecer o setor, enquanto a Casa Branca de Joe Biden e órgãos reguladores argumentam que fizeram o que poderia ser feito dentro dos limites da lei.

Alguns críticos questionam se o governo Biden poderia ter contido a crise com ações agressivas desde o começo.

“Os formuladores de políticas fizeram algumas coisas que são úteis, mas ainda não sacaram a grande bazuca e nós não passamos do ponto de grandes vulnerabilidades”, disse Edward Campbell, co-diretor da equipe de multi-ativos da PGIM Quantitative Solutions.

“Eles terão que fazer mais.”

As ações de bancos regionais foram atingidas pelo colapso do Banco do Vale do Silício, principalmente as do First Republic. Analistas e investidores estão preocupados que, sem maior intervenção do governo, bancos pequenos e médios sejam desestabilizados por retiradas de depósitos dos clientes.

Algumas autoridades do governo Biden, guiadas pela reação do público aos resgates da crise financeira de 2008, dizem que protegerão os clientes e o sistema, mas não pretendem resgatar individualmente bancos ou colocar os contribuintes em risco.

As tensões entre Wall Street e Washington giram em torno de três pontos principais: a falha da Corporação de Seguro de Depósitos Federal (FDIC, na sigla em inglês) em encontrar um comprador para o Banco do Vale do Silício; a mensagem do governo Biden sobre apoiar os clientes com depósitos no banco; e seu foco em regras mais rígidas para o setor bancário em vez de ampliação de medidas de alívio.

Por Pete Schroeder e Saeed Azhar; reportagem adicional de Chris Prentice David Morgan, Andrea Shalal, Heather Timmons e Paritosh Bansal