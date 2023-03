Petro goleia Sporting de Benguela e reassume liderança do Girabola

Com “hat-trick” de Tiago azulão e “bis” de Yano, o Petro de Luanda bateu copiosamente o Sporting de Benguela, por 7-1, e reassumiu a primeira posição do Campeonato Nacional de futebol “Girabola2022-23“.

Os “tricolores”, agora com 47 pontos, com menos dois jogos, relegam para a segunda posição o 1.º de Agosto, com 45 pts, em partida antecipada da 23ª jornada, disputada no estádio 11 de Novembro, onde confirmaram a sua condição de favoritos.

Os golos foram marcados por Pedro Pinto (4 minutos), Tiago Azulão(13´), Yano (19´),Tiago Azulão (44´- grande penalidade), Yano(55´), Tiago Azulão (76´-grande penalidade) e Caranga (83´).

Valente descontou para os visitantes ainda na primeira parte do desafio.

Fácil, como se previa, o Petro demonstrou toda a sua “pujança” decorrente do andamento na fase de grupos da Liga dos Campeões de África, prova em que foi recentemente eliminado.

Com a derrota, o representante de Benguela, que luta para a não despromoção, ocupa a 13ª posição, com 17 pontos.

Carlinhos e Jaredi, com duas assistências cada, estiveram em destaque dando a marcar em quatro dos sete golos dos pupilos de Alexandre Santos.

Tiago Azulão mantém-se líder da lista dos melhores marcadores, com 17 golos dos 41 rubricados no total pelo campeão nacional.MC