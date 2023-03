Ministro destaca combate à corrupção e à impunidade para melhoria do ambiente de negócios

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, destacou, esta sexta-feira, em Berlin (Alemanha), o combate à corrupção e à impunidade promovido pelo Executivo angolano, no âmbito do processo de melhoria do ambiente de negócios em Angola.

Segundo o ministro, que falava na 16ª edição da conferência África Global Business Summit, o governo angolano iniciou uma série de reformas para a consolidação do estado democrático e de direito, bem como a modernização da administração pública, com o foco na qualidade da despesa e na facilitação de um melhor ambiente de negócio.

Mário Oliveira fez menção às reformas iniciadas em 2017 destinadas a reforçar a economia e a política fiscal, bem como os principais produtos agrícolas e onde são produzidos, destacando a forte produção de banana, batata, citrinos e a mandioca.

Durante dois dias, mais de 100 convidados, dentre os quais membros de governos, embaixadores, formuladores de políticas, investidores e CEOs de empresas africanas e internacionais, falaram sobre como a transformação digital está a moldar o futuro da África, de energia renovável e como o investimento no sector de energia mudará as economias da África, revolução do agronegócio, cadeia de valor e investimento, assim como de infra-estrutura, construção, imobiliário e cidade inteligente.

Em abordagem esteve ainda um painel sobre a saúde, voltado para o impacto da tecnologia e economia de escala.

Angola participou ao evento com uma delegação chefiada pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, da qual fazem parte os PCA da AIPEX e Angola Cables, administradores da SONANGOL e técnicos das instituições representadas.

O Fórum Africa Business Summit, que este ano destacou Angola e o Rwanda, teve a Embaixada de Angola na Alemanha como co-organizadora da Gala de Premiação. VM