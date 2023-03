Tempestade na Califórnia deixa 5 mortos após queda de árvores

O mais recente golpe de inverno rigoroso a atingir a Califórnia chegou aos Estados da região sudoeste dos Estados Unidos na quarta-feira, e as autoridades relataram pelo menos cinco mortes relacionadas a uma tempestade em San Francisco e nos arredores, todas causadas por queda de árvores.

As linhas de energia derrubadas pela tempestade de terça-feira deixaram mais de 92.000 casas e empresas sem eletricidade na tarde do dia seguinte, enquanto as inundações persistentes mantinham 14.000 pessoas sob ordens de retirada.

Quase 48.000 pessoas em todo o Estado foram avisadas para estarem prontas para partir em direção a terrenos mais altos no caso de riachos transbordarem ou diques enfraquecidos pela tempestade falharem, de acordo com Diana Crofts-Pelayo, porta-voz do Escritório de Serviços de Emergência da Califórnia.

A tempestade foi o produto de mais uma recente sucessão de “rios atmosféricos”, imensas correntes aéreas de vapor d’água denso carregado do oceano e fluindo em chuva forte e neve.

Foi a décima segunda tempestade a varrer a Costa Oeste dos Estados Unidos desde o final de dezembro, a última notável pelos ventos extremos que acompanharam a precipitação.

Cinco pessoas foram mortas por árvores derrubadas por ventos fortes na área da baía da Califórnia na terça-feira – duas em San Francisco, uma em Oakland, uma no condado de Contra Costa e uma no condado de San Mateo, segundo autoridades e relatos da imprensa local.

Pelo menos duas das vítimas morreram em seus veículos e uma foi esmagada dentro de uma barraca.

Mais de 20 outras mortes relacionadas a tempestades foram registradas na Califórnia em episódios anteriores de clima violento neste inverno.

Por Brendan O’Brien em Chicago e Steve Gorman em Los Angeles