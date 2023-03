Angola presente na conferência Africa Global Business Summit

Angola participa, em Berlin, Alemanha, na 16ª edição da conferência Africa Global Business Summit.

Durante dois dias, mais de 100 convidados dentre os quais membros de governos, embaixadores, formuladores de políticas, investidores e CEOs de empresas africanas e internacionais vão falar sobre como a transformação digital está a moldar o futuro da África, de Energia Renovável e como o investimento no sector de energia mudará as economias da África, revolução do agronegócio, cadeia de valor e investimento, assim como de infra-estrutura, construção, imobiliário e cidade inteligente.

Já no painel sobre a saúde, a abordagem estará voltada par o impacto da tecnologia e economia de escala.

Angola participa ao evento com uma delegação chefiada pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, da qual fazem parte os PCA da AIPEX e Angola Cables, administradores da SONANGOL e técnicos do das instituições representadas.

Segundo o ministro Mário Oliveira, esta é uma soberana oportunidade para o país mostrar as suas potencialidades, no quadro do processo de captação de investimento estrangeiro para a diversificação da economia nacional e o desenvolvimento de Angola.

A delegação vai, igualmente, aproveitar, para vender ao mundo, para além dos serviços de comunicação do ANGO-SAT 2, a conectividade do cabo submarino, um projecto implementado pela ANGOLA-CABLES. VM