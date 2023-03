Presidente da República saúda bravura dos combatentes da Batalha do Cuito Cuanavale

O Presidente da República, João Lourenço, saudou, nesta quinta-feira, a bravura dos angolanos e cubanos que se bateram contra a invasão do “regime segregacionista” sul-africano, na Batalha do Cuito Cuanavale.

A saudação do Chefe de Estado angolano vem expressa na página oficial do Presidente da República na rede social Facebook, por ocasião do 23 de Março, Dia da Libertação da África Austral, que hoje se assinala.

Na publicação, João Lourenço incentiva os mais jovens a seguirem o exemplo heróico dos bravos combatentes e que nunca se verguem a qualquer tentativa que ameace a paz e integridade territorial do país.

“Bem haja aos heróis do Cuito Cuanavale! Bem haja aos defensores da liberdade, da Paz e de integridade territorial!”, lê-se na publicação.

Celebra-se hoje em toda a região da SADC o Dia da Libertação da África Austral, data dedicada à Batalha do Cuito Cuanavale, município da província angolana do Cuando Cubango que foi decisiva para o fim do sistema do Apartheid na África do Sul. AL/ADR