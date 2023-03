Ocidente não vacilou em usar todos os meios contra a Rússia, tentou bloquear sua economia

O Ocidente não desdenhou quaisquer meios contra a Rússia: explodiram os gasodutos Nord Stream, bloquearam as contas bancárias, desconectaram do sistema de pagamentos internacional, tentaram bloquear todas as atividades bancárias e econômicas do país, disse o premiê russo Mikhail Mishustin.

Ele disse também que, na primavera de 2022 (no Hemisfério Norte), os analistas estimaram a provável queda do PIB russo em valores de dois dígitos, mas que o país soube enfrentar as dificuldades, a queda foi bastante moderada e a economia retornou à trajetória de crescimento.

Mishustin observou que agora até algumas organizações internacionais preveem uma tendência positiva para a Rússia em 2023 e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 acima de outros países desenvolvidos.

“Esta não é a primeira vez que nosso sistema econômico mostra tal flexibilidade. No ano de 2020 da COVID, ele [o sistema] também provou ser mais estável do que era esperado. Superamos aquela crise de forma mais confiante do que muitos países ocidentais, nos quais o declínio do PIB foi muito maior”, acrescentou o primeiro-ministro russo.

Ele declarou ainda que todos os cartões bancários na Rússia funcionam apesar das sanções, a Rússia conseguiu reduzir a pressão inflacionária e manter a estabilidade do setor bancário, disse o premiê durante o seu discurso na Duma do Estado (câmara baixa do parlamento russo).