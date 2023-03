iPhone 15 Pro: Apple pode fazer alteração histórico no design

A Apple tem-nos habituado a um conservadorismo extremo em relação ao design dos seus equipamentos, sendo bastante claro que, nos últimos anos, nomeadamente desde o iPhone X, as alterações de design nso seus equipamento socorrem em aspetos “menores” ou em pormenores, sendo claro que a Apple tem seguido a mesma linguagem de design.

Mas se esperava uma grande alteração de design no próximo iPhone 15, ainda não é desta que lhe damos boas notícias. No entanto, as últimas informações apontam para que o iPhone 15 Pro tenha uma pequena alteração, que significa uma grande alteração.

Esta revelação foi feita após o leak de imagens CAD, com imagens de renderização mais recentes encontradas pelo famoso leaker ShrimpApplePro na aplicação chinesa de partilha de vídeo Douyin. Espera-se que os novos dispositivos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro tenham uma grande alteração nos botões, sendo um grande destaque o botão de “Mute” sofrer uma grande alteração.

Tecnologia do MacBook chega ao iPhone

A Apple está a transitar dos botões mecânicos para a tecnologia de estado sólido para características como o controlo de volume e o Mute. Este novo sistema utiliza sensores de pressão de contacto para detectar a acção do utilizador, com feedback através do Motor Táctico.

O controlo de volume deixará de ser dois botões distintos: em vez disso, haverá uma barra longa que pode ser premida tanto na parte superior como na inferior. O botão de Mute também será redesenhado; é agora um único e pequeno botão que é detectado pelos sensores. Com esta actualização, os utilizadores podem experienciar um feedback táctil mais preciso ao ajustarem as suas definições de áudio.

A Apple tem incorporado tecnologia de estado sólido nos seus produtos já há algum tempo – o trackpad dos MacBooks, por exemplo, é controlado através deste tipo de tecnologia. Ao utilizar um motor Taptic, os utilizadores podem clicar em qualquer lugar na superfície do trackpad e receber feedback táctil, em vez de apenas no sector inferior.

É esta mesma tecnologia que será utilizada nos botões do iPhone, permitindo-lhes responder mesmo quando o sistema operativo já não funciona. A capacidade de gravar operações dos botões nestas situações é fundamental para vários estados de comutação durante os ciclos de ligar/desligar e reiniciar.

Novos botões apenas no iPhone 15 Pro

As informações apontam que apenas os próximos modelos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max incluirão um novo design de estado sólido, que promete ser o smartphone mais fino de sempre. Além disso, diz-se que esta característica ajuda a reduzir ainda mais a moldura do ecrã e traz uma impermeabilização mais fiável através de uma melhor vedação contra a humidade.

Além disso, o botão ligar/desligar pode também já não ser mecânico, embora nas imagens essa informação não seja claro, mas será lógico que esta mudança, a acontecer, seja para todos os botões físicos.

O botão Home em iPhones mais recentes foi adaptado para uma variante capacitiva, utilizando a tecnologia Taptic Engine da empresa para fornecer feedback como se de uma botão física se tratasse. O sistema funciona de forma fiável na maioria dos casos, contudo isto introduz um elemento de insegurança: os utilizadores já não podem ter a certeza de quando o botão está realmente a ser clicado. Além disso, pode ser difícil discernir se um iPhone foi de facto desligado ou não devido à falta de interacção táctil.